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Українцям масово перераховують пенсії через помилки в індексації

23.06.2026 14:50
Ольга Деркач

В Україні зростає кількість пенсіонерів, яким Пенсійний фонд проводить перерахунок виплат через виявлені помилки в індексації. У травні різко зросла кількість судових рішень з цього питання — суди визнають, що замість повноцінного підвищення новопризначені пенсії в перші роки збільшували лише символічними сумами, зазвичай у межах 100–125 гривень

Українцям масово перераховують пенсії через помилки в індексації

Фото: magnific.com/pressfoto

Через таку практику дохід нових пенсіонерів швидко втрачав реальну купівельну спроможність. Подібні справи вже неодноразово ставали предметом судових спорів, а Верховний Суд визнавав окремі підходи Пенсійного фонду такими, що не відповідають закону — тож тепер десятки тисяч пенсіонерів отримують право на донарахування.

Подібна історія повторюється масово: за матеріалами однієї з резонансних справ українець, який вийшов на пенсію в 2020 році, замість покладеної 11-відсоткової індексації у 2021-му отримав надбавку лише в 100 грн. Суд визнав це незаконним і зобов’язав ПФУ провести повний перерахунок — а судова статистика показує, що такі рішення вже ухвалені у понад 30 тисячах справ, переважно на користь пенсіонерів.

Суть проблеми — у різниці бази для розрахунку пенсій. Після пенсійної реформи 2017 року всі виплати прив’язали до оновленого середнього показника зарплати, який тоді становив 3764,4 грн. Надалі його щороку підвищували в межах індексації, за винятком 2018 року. Натомість для пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше, повноцінну індексацію часто замінювали фіксованими доплатами замість застосування реальних коефіцієнтів зростання середньої зарплати.

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У результаті пенсіонер із середньою зарплатою та 35 роками стажу, який вийшов на пенсію у 2013 році, після перерахунку 2017 року отримав близько 1317,5 грн. Після кількох етапів індексації його розрахункова база зросла до 8913,8 грн, а пенсія — приблизно до 3119,8 грн. З урахуванням вікових доплат загальна сума може становити від 3240 грн.

Натомість пенсіонер із такими ж умовами стажу й заробітку, який виходить на пенсію зараз, має значно вищу базу — близько 15 057,09 грн, що дає пенсію приблизно 5269,9 грн. Фактично це створює суттєву диспропорцію у виплатах між «старими» і новими пенсіонерами з однаковими умовами праці.

Для часткового вирівнювання застосовуються різні підходи до індексації, однак вони не завжди компенсують розрив у повному обсязі. Саме тому дедалі більше українців звертаються до суду — і, за судовою практикою, шанси домогтися повного перерахунку дуже високі, оскільки рішення нижчих судів зазвичай дублюють позицію Верховного Суду з цього питання.

Пенсіонерам, які вважають, що індексацію їхньої пенсії провели некоректно, фахівці радять звернутися до Пенсійного фонду за письмовим розрахунком нарахувань і перевірити застосовані коефіцієнти. Якщо виявляться розбіжності, оскаржити рішення можна через адміністративний суд — практика останніх місяців показує, що це working механізм для відновлення справедливих виплат.

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Джерела: На пенсії, OBOZ.UA.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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