Як перевірити розмір майбутньої пенсії онлайн

Українці можуть заздалегідь дізнатися, на який розмір пенсії можуть розраховувати після виходу на заслужений відпочинок. Для цього не потрібно звертатися до сервісного центру Пенсійного фонду — достатньо скористатися спеціальним онлайн-сервісом на порталі ПФУ

Розмір майбутньої пенсії залежить насамперед від двох факторів: тривалості страхового стажу та офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Чим довше людина працювала офіційно та чим вищою була її зарплата, тим більшою може бути пенсійна виплата.

Попередній розрахунок можна зробити за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор», який доступний в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Система використовує інформацію про страховий стаж і заробіток, щоб визначити орієнтовний розмір майбутньої пенсії.

Для цього необхідно:

авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою КЕП, BankID або Дія.ID;

у меню обрати розділ «Пенсійний калькулятор» та перевірити особисті дані;

вибрати один із варіантів розрахунку — за введеними користувачем даними або з урахуванням страхового стажу, який буде набуто до досягнення пенсійного віку;

натиснути кнопку розрахунку та отримати прогнозований розмір пенсії.

Читайте також: У Раді Європи зробили важливу заяву щодо українців у ЄС

У Пенсійному фонді також радять регулярно перевіряти інформацію про сплату страхових внесків через портал ПФУ або застосунок Дія. Це допоможе своєчасно виявити можливі помилки чи відсутність внесків з боку роботодавця.

Крім того, майбутнім пенсіонерам рекомендують оцифрувати паперову трудову книжку. Після завантаження документів до електронної системи ризик їх втрати значно зменшується, а процедура оформлення пенсії стає простішою, адже необхідні відомості вже будуть доступні Пенсійному фонду.

PSM звертає увагу, що завчасна перевірка страхового стажу, сплачених внесків і прогнозного розміру пенсії допоможе уникнути неприємних сюрпризів під час оформлення виплат та, за потреби, вчасно виправити неточності в облікових даних.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

Скільки грошей отримали банки в управлінні ФГВФО у 2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

За матеріалами napensii.ua; pfu.gov.ua.