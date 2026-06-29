close-btn
PaySpaceMagazine

Пенсії українців після 65 років перерахують у 2026 році

29.06.2026 17:40
Микола Деркач

У 2026 році частині українських пенсіонерів автоматично збільшать пенсійні виплати. Причиною стане підвищення мінімальної заробітної плати, від якої залежить гарантований державою мінімальний розмір пенсії для громадян віком від 65 років

Пенсії українців після 65 років перерахують у 2026 році

Фото: chatgpt.com

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», українці, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж, мають право на пенсію в розмірі не менше 40% мінімальної зарплати.

У 2026 році для цього необхідно мати щонайменше 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років — для жінок.

Оскільки з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 грн, гарантований мінімальний розмір пенсії для цієї категорії зросте до 4 213 грн. Якщо фактична пенсійна виплата буде нижчою, Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок.

Підвищення стосуватиметься непрацюючих пенсіонерів, які отримують:

  • пенсію за віком;
  • пенсію по інвалідності;
  • пенсію у зв’язку з втратою годувальника;
  • пенсію за вислугу років.

Читайте також: Що зміниться для українців із липня: тарифи, виплати та правила

Водночас працюючим пенсіонерам і зареєстрованим фізичним особам-підприємцям перерахунок проведуть лише після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Крім цього, українське законодавство передбачає щомісячні вікові доплати. Після досягнення 70 років пенсіонери отримують додатково 300 грн, після 75 років456 грн, а після 80 років570 грн. Такі надбавки призначаються автоматично, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Редакція PSM звертає увагу, що для більшості пенсіонерів, які відповідають вимогам щодо віку та страхового стажу, звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку не потрібно — підвищення здійснюється автоматично після набуття права на нього.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія автоматизувала ще дві популярні довідки для українців

У Дії відкрили нові категорії заяв до Реєстру збитків

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

Допоміжні матеріали: napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Банки України нарощують кредитування рекордними темпами — НБУ 29.06.2026

Банки України нарощують кредитування рекордними темпами — НБУ
Грант до 500 тис. грн на власну справу від держави: як отримати 29.06.2026

Грант до 500 тис. грн на власну справу від держави: як отримати
Скільки заробляють співробітники Anthropic 29.06.2026

Скільки заробляють співробітники Anthropic
НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України 29.06.2026

НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України
Як перевірити розмір майбутньої пенсії онлайн 28.06.2026

Як перевірити розмір майбутньої пенсії онлайн
Google інвестує $5 млн у платформу «Обрій» 28.06.2026

Google інвестує $5 млн у платформу «Обрій»

Вибір редакції
Всі
Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  20:30

Вчені побили рекорд швидкості інтернету

 Сьогодні  20:30

2 акції, на які радять звернути увагу в 2026

 Сьогодні  20:00

Земля може пережити смерть Сонця — учені

 Сьогодні  19:30

3 фактори, на які варто звернути увагу криптоінвесторам цього тижня

 Сьогодні  19:00

Податкова знижка для ФОП: хто має право на повернення ПДФО

 Сьогодні  18:20

IT Arena запрошує стартапи позмагатися за $12,5 млн

 Сьогодні  17:00

Вчені перетворили морську воду на питну без електрики

 Всі новини
Partner banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.