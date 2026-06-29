Пенсії українців після 65 років перерахують у 2026 році

У 2026 році частині українських пенсіонерів автоматично збільшать пенсійні виплати. Причиною стане підвищення мінімальної заробітної плати, від якої залежить гарантований державою мінімальний розмір пенсії для громадян віком від 65 років

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», українці, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж, мають право на пенсію в розмірі не менше 40% мінімальної зарплати.

У 2026 році для цього необхідно мати щонайменше 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років — для жінок.

Оскільки з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 грн, гарантований мінімальний розмір пенсії для цієї категорії зросте до 4 213 грн. Якщо фактична пенсійна виплата буде нижчою, Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок.

Підвищення стосуватиметься непрацюючих пенсіонерів, які отримують:

пенсію за віком;

пенсію по інвалідності;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

пенсію за вислугу років.

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Водночас працюючим пенсіонерам і зареєстрованим фізичним особам-підприємцям перерахунок проведуть лише після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Крім цього, українське законодавство передбачає щомісячні вікові доплати. Після досягнення 70 років пенсіонери отримують додатково 300 грн, після 75 років — 456 грн, а після 80 років — 570 грн. Такі надбавки призначаються автоматично, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Редакція PSM звертає увагу, що для більшості пенсіонерів, які відповідають вимогам щодо віку та страхового стажу, звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку не потрібно — підвищення здійснюється автоматично після набуття права на нього.

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