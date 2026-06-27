Що зміниться для українців із липня: тарифи, виплати та правила

Із липня 2026 року на українців чекає низка важливих змін. У різних містах зростуть тарифи на водопостачання, військовослужбовці та педагоги отримають нові виплати, а внутрішньо переміщені особи — додаткові можливості для придбання житла. Також оновляться правила користування мобільним зв’язком, зміниться вартість проїзду та набудуть чинності нові вимоги до бензину

У низці міст дорожчає вода

З 1 липня нові тарифи на водопостачання та водовідведення почнуть діяти у Вінниці, Тернополі, Ужгороді, Черкасах і Бородянці Київської області. У деяких містах підвищення буде суттєвим. Наприклад, у Вінниці загальний тариф зросте до 81,01 грн за кубометр, а в Ужгороді — до 91,24 грн. Водночас у багатьох інших громадах питання перегляду тарифів ще перебуває на етапі погодження.

Для переселенців запускають новий механізм придбання житла

Із 17 липня планують запровадити оновлений механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб. Житловий ваучер можна буде використати як перший внесок за іпотекою в межах державної програми «єОселя».

Нововведення стосуватиметься ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас механізм почне діяти після ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою.

Учителі отримають кошти на професійний розвиток

У липні розширять програму «Гроші ходять за вчителем». Педагоги, директори шкіл, їхні заступники, асистенти, психологи, логопеди та дефектологи, які беруть участь у програмі, отримають 1 500 гривень на підвищення кваліфікації через державну платформу «Вектор». Кошти надходитимуть на персональний рахунок, а самі освітяни зможуть самостійно обирати курси та формат навчання.

Військовим нарахують нові доплати

У липні військовослужбовці отримають додаткові виплати за виконані у червні бойові завдання.

Зокрема, передбачено:

50 тис. грн — за службу на пунктах управління бригад, полків і батальйонів;

30 тис. грн — за виконання інших бойових або спеціальних завдань;

100 тис. грн — за кожного взятого в полон військовослужбовця противника;

15 тис. грн — за знищення противника у ближньому бою.

Крім того, військові, які не отримують бойових виплат, матимуть право на щомісячну додаткову винагороду в розмірі 10 тис. грн.

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«Київстар» змінює правила поповнення рахунку та продовжує відключення 3G

Із 1 липня оператор «Київстар» припиняє підтримку окремих способів поповнення мобільного рахунку через сервіс «Мобільний Платіж». Надалі поповнити рахунок можна буде через застосунок «Мій Київстар», банківські сервіси або інші платіжні системи.

Також із 14 липня компанія продовжить модернізацію мережі та вимикатиме технологію 3G у частині населених пунктів Тернопільської, Сумської, Дніпропетровської та Чернівецької областей. Вивільнені частоти використають для розвитку мережі 4G.

У деяких містах переглянуть вартість проїзду

У Києві з середини липня можуть підвищити вартість разової поїздки в комунальному транспорті до 20 гривень. В Одесі проїзд у маршрутках вже подорожчав до 25 гривень, а у Вінниці із серпня планують запровадити єдиний тариф у 25 гривень для всього муніципального транспорту.

На АЗС зміниться маркування бензину

З 1 липня в Україні набувають чинності нові вимоги до бензину. Паливо міститиме до 7% біоетанолу, а на автозаправних станціях з’явиться європейське маркування E5, E10 та B7, яке інформуватиме водіїв про вміст біокомпонентів.

За інформацією Міністерства економіки, більшість сучасних автомобілів уже адаптовані до використання такого бензину, а впровадження біоетанолу має сприяти скороченню шкідливих викидів.

PaySpace Magazine звертає увагу, що липень принесе українцям комплексні зміни, які торкнуться повсякденного життя — від комунальних платежів і мобільного зв’язку до державної підтримки окремих категорій громадян. Тому варто заздалегідь ознайомитися з новими правилами та умовами, щоб своєчасно скористатися доступними програмами й уникнути непередбачених витрат.

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За матеріалами napensii.ua.