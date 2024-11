Apple Studios зніме фільм про Сема Бенкмана-Фріда

Apple Studios та A24 отримали права на екранізацію історії Сема Бенкмана-Фріда і FTX

Драматичний злет і падіння Сема Бенкмана-Фріда, опального засновника криптовалютної біржі FTX, має потрапити на срібний екран. Як повідомляється, студії Apple та A24 спільно розробляють і продюсують художній фільм за мотивами книги Майкла Льюїса «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon».

Книга, яка розповідає про стрімкий злет і подальше падіння Бенкмана-Фріда, вийшла у жовтні 2023 року, що збіглося з початком гучного судового процесу над ним у Нью-Йорку. Майкл Льюїс найбільш відомий книжками «Велика гра на пониження» (Big Short), «Невидима сторона» (The Blind Side) і «Людина, яка змінила все» (Moneyball). Усі його роботи були успішно екранізовані.

Сценарій напише Ліна Данем

Згідно з повідомленням Variety, проєкт все ще перебуває на ранній стадії, а сценарій напише Ліна Данем, відома як режисер і акторка серіалу «Дівчата» (Girls, 2012-2017).

Фільм має на меті дослідити суперечливий шлях Бенкмана-Фріда — від лідера криптовалютних інновацій до засудженого шахрая. Однак книга Льюїса зазнала критики за те, що вона нібито применшує вплив дій Сема на мільйони інвесторів, які втратили мільярди доларів під час краху FTX.

У книзі також досліджуються теми «ефективного альтруїзму», який, як повідомляється, впливав на рішення Бенкмана-Фріда, в тому числі на зловживання коштами клієнтів.

Це не єдиний фільм про FTX, який готується до виходу. Як повідомляється, Fortune і Unrealistic Ideas планують проєкт, присвячений суперечливим стосункам Бенкмана-Фріда з колишнім генеральним директором Binance Чанпеном Чжао.

Сага про FTX перебуває під пильною увагою відтоді, як 11 листопада 2022 року біржа подала заяву про банкрутство, що спричинило хвилю судових позовів та висвітлення у ЗМІ.

Ключові фігуранти скандалу, в тому числі генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і колишній співголова FTX Digital Markets Раян Саламе, вже засуджені до тюремного ув’язнення. Нішад Сінгх, колишній технічний директор FTX, отримав мінімальні покарання після співпраці з прокуратурою. Тим часом співзасновник Гері Ванг очікує на вирок пізніше цього місяця.

Нагадаємо, що днями FTX подала до суду на Binance та Чанпена Чжао.

