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L'Oréal запустила програму для українських стартапів: хто може взяти участь

06.09.2024 16:20
Дарія Шуть
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Компанія L’Oréal Україна запрошує українських підприємців взяти участь у програмі підтримки стартапів L’Oréal Startup Hub

L'Oréal Startup Hub

Фото: l-startuphub.com

Головна мета L’Oréal Startup Hub — підтримати розвиток українських стартапів, створити платформу для взаємодії фаундерів із менторами та представниками бізнесу, а також надати доступ до інноваційних технологій та потенційних інвесторів.

Програма триватиме два місяці. За цей час стартапи зможуть представити власні технологічні рішення, переглянути підходи та майбутні цілі, отримати настанови та рекомендації від менторів програми, й співпрацювати з L’Oréal у сфері Beauty tech.

Хто може взяти участь

L’Oréal Startup Hub шукає стартапи, які розробляють інноваційні рішення для покращення досвіду краси та сприяють розвитку більш стійкого майбутнього. Поєднуючи новаторські ідеї, технологічні можливості та досвід провідних спеціалістів у сфері beauty tech, учасники програми зможуть досягти стабільного розвитку власної справи.

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Заявку на участь у програмі можуть подати українські стартапи зі сфер:

  • Технологій краси (beauty tech).
  • Сталого розвитку.
  • Ментального здоров’я.
  • Логістики.
  • Розвитку штучного інтелекту.

Деталі програми

Програма відбудеться у гібридному форматі: онлайн-етапи відборів з менторськими сесіями та воркшопами та офлайн-фінал на початку листопада у Києві, UNIT.City.

L’Oréal Startup Hub стартує вже цього місяця, реєстрація триває до 13 вересня на сайті. Участь стартапів у програмі безплатна, за результатами відбору.

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Етапи програми:

  • 19 серпня — 13 вересня: реєстрація стартапів.
  • 24 вересня: оголошення півфіналістів програми.
  • 30 вересня: півфінал у форматі пітчингу стартапів.
  • 01 жовтня: оголошення фіналістів програми.
  • 02 жовтня – 07 листопада: проведення освітніх лекції від експертів та менторів компанії L’Oréal.
  • 08 листопада: фінал програми – Beauty Tech Day.

Фіналісти, які пройдуть два етапи відбору до L’Oréal Startup Hub зустрінуться з керівництвом L’Oréal. Вони презентують свої стартапи, отримають можливість співпраці зі світовим лідером бьюті-сегменту та отримають популяризацію продукту у світі.

Нагадаємо, український фонд стартапів (USF) у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery шукають стартапи, які представлять Україну на Luxembourg Venture Days.

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Рубрики: СтартапиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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