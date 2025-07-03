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Український сервіс Liki24 залучив $9 млн інвестицій

03.07.2025 17:20
Ольга Деркач
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Українська платформа для замовлення ліків Liki24 оголосила про залучення $9 млн у раунді Series A. У фінансуванні взяли участь провідні українські інвестори — фонди u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners, DniproVC — а також центральноазійський MA7 Ventures із Казахстану

Український сервіс Liki24 залучив $9 млн інвестицій

Український сервіс Liki24 залучив $9 млн інвестицій Фото: pexels.com

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

Отримані кошти компанія планує спрямувати на подальше розширення присутності на європейських ринках і розвиток своєї технологічної платформи, яка об’єднує аптечні сервіси для зручного пошуку та доставки медикаментів.

Наразі Liki24 здійснює операційну діяльність у дев’яти країнах Європи: Україні, Німеччині, Італії, Румунії, Франції, Австрії, Іспанії, Бельгії та Нідерландах. Лише за 2024 рік компанії вдалося подвоїти темпи зростання в ЄС. На сьогодні країни Європейського Союзу забезпечують понад 60% загального доходу платформи.

«З огляду на темпи зростання, сильні партнерства та чітку бізнес-модель, Liki24.com має всі шанси стати головним маркетплейсом health-товарів для мільйонів європейців», — заявила засновниця та керівна партнерка TA Ventures Вікторія Тігіпко.

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Сервісом Liki24 користуються понад 2,5 мільйона клієнтів, а щомісячна кількість відвідувань сайту та застосунків перевищує 3 мільйони. Платформа співпрацює з понад 13 тисячами продавців, забезпечуючи широкий вибір аптечної продукції.

Стартап було засновано в 2017 році Антоном Авринським, Дмитром Лятамбуром, Сергієм Фадєєвим, Сергієм Клєбановим та Володимиром Зубенком. До нинішнього раунду компанія вже залучила приблизно $6 мільйонів інвестицій.

В Україні Liki24 співпрацює більш як із 12 000 аптек, через які користувачі можуть як бронювати потрібні препарати, так і замовляти доставку. Серед партнерських аптечних мереж — АНЦ, «Аптека 9-1-1», «Аптека доброго дня», «Подорожник» та інші.

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Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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