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Хто стане новим головою SEC — Bloomberg

29.11.2024 20:20
Дарія Шуть
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Команда Трампа розглядає кандидатуру екскомісара Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Пола Аткінса та ще трьох претендентів замість Гері Генслера, який оголосив, що збирається піти у відставку 20 січня 2025 року

Хто стане новим головою SEC — Bloomberg

Фото: freepik.com

Перехідна команда новообраного президента Дональда Трампа провела співбесіду з Полом Аткінсом, колишнім комісаром SEC і авторитетом у консервативних фінансових колах, як з кандидатом на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США.

Аткінс є головним претендентом на посаду голови SEC замість Гері Генслера, який йде у відставку. Очікується, що Трамп зробить вибір найближчими днями, і жодних рішень ще не прийнято.

Нинішній комісар SEC Марк Уєда, колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Хіт Тарберт і партнер юридичної фірми Willkie Farr & Gallagher LLP Роберт Стеббінс також є серед тих, хто розглядається на цю посаду.

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Аткінс був членом SEC від Республіканської партії за часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого, після чого заснував Patomak Global Partners, консалтингову фірму для великих клієнтів фінансової індустрії.

Він є активним прихильником цифрових активів та фінтех-компаній. Він також давав свідчення в Конгресі щодо шляхів реструктуризації діяльності Комісії та скорочення того, що деякі учасники галузі вважають дублюючими або надмірно обтяжливими правилами.

Очікується, що SEC під керівництвом нового голови зосередиться на тому, що вважається основними пріоритетами: викоріненні шахрайства, боротьбі з інсайдерською торгівлею, зупинці фінансових пірамід і обмеженні неточної, оманливої або надмірно завищеної інформації, що розкривається.

Нагадаємо, Генслер був вкрай непопулярним серед криптоспільноти через довгий список примусових заходів проти лідерів індустрії та небажання створювати сприятливіші правила для криптовалют. Детальніше про його головні помилки на посаді у нашому матеріалі «Три фатальні помилки голови SEC Гері Генслера».

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
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