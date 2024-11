Майк Новограц назвав потенційного претендента на посаду голови SEC

Майк Новограц каже, що налаштований дуже оптимістично тепер, коли у США з’явився президент, який підтримує криптовалютну індустрію

Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц назвав республіканського комісара Комісії з цінних паперів і бірж Хестер Пірс та юридичного директора компанії Robinhood Дена Галлахера потенційними кандидатами на посаду голови SEC за нової каденції Дональда Трампа.

Він додав, що, на його думку, Трамп не вибере когось, хто виступає проти індустрії. Під час виборів Новограц віддавав перевагу віцепрезиденту Камалі Гарріс, а не Трампу. Однак він, схоже, був задоволений перемогою Трампа.

У відповідь на перемогу республіканського кандидата він сказав CNBC, що «не може бути більш оптимістичним» тепер, коли у США є президент, відданий підтримці криптоіндустрії.

JUST IN: 🇺🇸 Mike Novogratz says after Trump’s win, he sees a “substantial shift in the energy” of the crypto industry.

This will bring “hundreds of billions” into the ecosystem 🙌 pic.twitter.com/HAi4Q2MToC

