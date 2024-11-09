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Майк Новограц назвав потенційного претендента на посаду голови SEC

09.11.2024 10:00
Олеся Крамаренко
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Майк Новограц каже, що налаштований дуже оптимістично тепер, коли у США з’явився президент, який підтримує криптовалютну індустрію

Майк Новограц назвав потенційного претендента на посаду голови SEC

Фото: freepik.com

Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц назвав республіканського комісара Комісії з цінних паперів і бірж Хестер Пірс та юридичного директора компанії Robinhood Дена Галлахера потенційними кандидатами на посаду голови SEC за нової каденції Дональда Трампа.

Він додав, що, на його думку, Трамп не вибере когось, хто виступає проти індустрії. Під час виборів Новограц віддавав перевагу віцепрезиденту Камалі Гарріс, а не Трампу. Однак він, схоже, був задоволений перемогою Трампа.

У відповідь на перемогу республіканського кандидата він сказав CNBC, що «не може бути більш оптимістичним» тепер, коли у США є президент, відданий підтримці криптоіндустрії.

Криптоексперт зазначив, що майбутнє індустрії в країні залежить від основних фінансових регуляторів. До них відносяться OCC, FDIC і SEC. Він припустив, що наявність лідерів з прогресивним підходом до криптовалют може суттєво змінити траєкторію розвитку галузі.

Перемога Трампа, зокрема, знаменує собою поворотний момент для криптоіндустрії США. Очікується, що він наполягатиме на регуляторній реформі, збільшить внутрішній майнінг і створить національний резерв біткоїнів, трансформуючи ландшафт цифрових активів.

Новограц заявив, що така політика, як дозвіл банкам тримати криптовалюти на своїх балансах, призведе до значного припливу капіталу, залучивши мільярди, можливо, навіть сотні мільярдів, на крипторинок.

Претенденти на посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж

Двоє потенційних претендентів на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж, яких назвав Новограц, мають значний регуляторний досвід.

Пірс відкрито критикувала SEC за часів адміністрації Байдена за суворий підхід до регулювання криптовалют. Вона стверджує, що агентство не впоралося зі своїми обов’язками й повинно надавати чіткіші вказівки для заохочення інновацій та зростання галузі.

Вона також висловила занепокоєння тим, що SEC зосередилася на примусовому, а не на проактивному регулюванні. Крім того, Пірс стверджує, що ставлення до криптовалют як до традиційних цінних паперів може стримувати інновації та створювати непотрібні бар’єри.

Тим часом Ден Галлахер з Robinhood рішуче підтримав підхід до регулювання, орієнтований на бізнес, що відповідає заклику Трампа до послаблення регуляторних норм. Крім того, він має досвід роботи на посаді члена Комісії з цінних паперів і бірж з 2011 по 2015 рік, що дає йому відповідний експертний рівень у сфері регулювання цінних паперів.

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За матеріалами cryptonews.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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