Своя валюта ближе: какие страны ЕС не перешли на евро?

А вы знаете, сколько стран используют евро в качестве национальной валюты? И какие страны-участницы ЕС по-прежнему сохранили свои национальные валюты?

Еще немного и украинцы смогут путешествовать в большинство европейских стран без виз. В предыдущей статье мы собрали для вас полезные советы касательно того, с какой банковской картой выгоднее ехать в Европу. В этой статье редакция Payspace Magazine решила напомнить, какие еще страны Евросоюза сохранили свои национальные валюты, а какие используют евро. Уверены, в ваших будущих поездках вам это пригодится.

Страны еврозоны

После введения в обращение евро в 1999 году, эта валюта заменила национальные деньги в 19 из 28 стран ЕС:

Австрия — с 1 января 1999, старая валюта австрийский шиллинг;

Бельгия — с 1 января 1999, старая валюта бельгийский франк;

Германия — с 1 января 1999, старая валюта немецкая марка;

Греция — с 1 января 2001 года, старая валюта греческая драхма;

Ирландия — с 1 января 1999 года, старая валюта ирландский фунт;

Испания — с 1 января 1999 года, старая валюта испанская песета;

Италия — с 1 января 1999 года, старая валюта итальянская лира;

Кипр — с 1 января 2008 года, старая валюта кипрский фунт;

Латвия — с 1 января 2014 года, старая валюта латвийский лат;

Литва — с 1 января 2015 года, старая валюта литовский лит;

Люксембург — с 1 января 1999 года, старая валюта люксембургский франк;

Мальта — с 1 января 2008 года, старая валюта мальтийская лира;

Нидерланды — с 1 января 1999 года, старая валюта нидерландский гульден;

Португалия — с 1 января 1999 года, старая валюта португальский эскудо;

Словакия — с 1 января 2009 года, старая валюта словацкая крона;

Словения — с 1 января 2007 года, старая валюта словенский толар;

Финляндия — с 1 января 1999 года, старая валюта финляндская марка;

Франция — с 1 января 1999 года, старая валюта французский франк;

Эстония — с 1 января 2011 года, старая валюта эстонская крона.

Евро также является национальной валютой еще девяти государств, семь из которых расположены в Европе. К примеру, Черногория, которая не входит в Евросоюз и не имеет собственной денежной единицы, официально использует евро.

Все страны, входящие в состав Европейского союза, имеют право войти в еврозону. Условием для этого является выполнение критерий конвергенции, установленные Договором о Европейском союзе. Они также известны как маастрихтские критерии. Совет ЕС принимает решение о соответствии макроэкономических показателей страны критериям конвергенции, после чего это решение утверждает Европейский Совет. Для новых членов Европейского союза вступление в зону евро является естественным шагом на пути к полной интеграции в ЕС. Следующее расширение еврозоны произойдёт не ранее 2019 года.

Страны-члены ЕС, не перешедшие на евро

Некоторые из стран Европейского союза не только продолжают использовать в качестве основной денежной единицы свои национальные валюты, но и не планируют переход на евро. К таким странам относятся, в первую очередь, Великобритания (валюта — фунт стерлингов), Дания (валюта — датская крона) и Швеция (валюта — шведская крона).

При подписании Договора о Европейском Союзе Великобритания и Дания в специальном протоколе оговорили свое право не переходить к третьему этапу Экономического и валютного союза ЕС, который предусматривает введение единой валюты. В Швеции и Дании прошли референдумы, на которых большинство жителей высказались против принятия евро. А в марте 2013 года министр финансов Швеции Андерс Борг заявил, что введение евро в Швеции не планируется.

С 2002 года курс лева, национальной валюты Болгарии, привязан к евро. То есть, он был установлен на определенном уровне и поддерживается в течение всех этих лет. Такая привязка нужна для стабилизации местной валюты, повышения ее надежности и, в некоторых случаях, для последующего перехода страны на евро.

Согласно последним исследованиям, 74 % населения Болгарии категорически высказывается за болгарский лев, и только 9 % поддерживает переход к единой валюте ЕС. Страна также отказались от установления определенного срока перехода на евро. Однако недавно Президент Болгарии объявил введение евро стратегической задачей.

Одной из крупнейших экономик Восточной Европы является Польша. Эта страна также до сих пор пользуется собственной валютой, носящей название польский злотый. Переход Польши на единую валюту ЕС откладывается как минимум на пять лет, ведь более 70% жителей страны выступают против этой идеи (за — около 25%).

По той же причине продолжает использовать национальную валюту (чешскую крону) и Чехия. Несмотря на то, что страна выполняет все Маастрихтские критерии, правительство не планирует конкретных сроков присоединения к еврозоне.

Венгрия, которая сегодня отмечает 70-летие со дня введения национальной валюты — форинта, еще не готова к вступлению в еврозону, по мнению Европейской комиссии. Эта, а таже некоторые другие страны-участницы Европейского Союза, сейчас не выполняет полностью все предписанные критерии, которые необходимы для перехода к евро.

Румыния (национальная валюта румынский лей), в которой очень большая доля еврооптимистов среди населения, перейдет на евро 1 января 2019 года. О планах перехода на единую европейскую валюту объявила и Хорватия (официальная валюта хорватская куна). Жители этой страны наполнят кошельки банкнотами евро, как ожидается, уже к 2020 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Самая невероятная деноминация за всю мировую историю произошла в Венгрии в 1946 году, когда, как уже говорилось ранее, был введен в обращение форинт. После завершения войны инфляцию стало невозможно контролировать и деньги обесценивались со скоростью 400% в сутки. Тогда в обороте находились пенге, а самой крупной банкнотой был секстиллион. Но даже ее было недостаточно, чтобы справиться с инфляцией. Правительство уже было готово выпустить банкноту номиналом 100 секстиллионов, однако валюта была вовремя заменена на форинты.

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