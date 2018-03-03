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Репортажи
03.03.2018
Наш ответ Amazon: Нова пошта удивила уникальным конвейером (фото)
22.02.2018
Впервые в Украине: в маршрутном такси можно расплатиться банковской картой
16.02.2018
Лучшие стартапы FinTech Master: итоги инкубационной программы
15.02.2018
Как создать онлайн-магазин с нуля: победители Ukrainian E-commerce Hackathon
02.02.2018
Ukraine House Davos: на Форуме в Швейцарии обсудили крипто-технологии
20.12.2017
Церемония награждения PaySpace Magazine Awards 2017 — фоторепортаж
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
04.12.2017
Бизнес в госзакупках нуждается во всесторонней юридической поддержке
22.11.2017
Репортаж с конференции еCom21 в Риге: новые горизонты онлайн-бизнеса
20.11.2017
Деньги — не главное: что делать банку в цифровую эпоху
17.11.2017
Криптовалюты, ICO или база данных: прогнозы будущего Блокчейн
08.11.2017
Меняем законы: что мешает безналичным платежам в Украине
02.11.2017
Эксперты обсудили будущее стартапов и банков на FinTech Ukraine 2017 — репортаж
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
01.11.2017
Android Pay в Украине: компания Google официально презентовала сервис
31.10.2017
Государство на Blockchain: репортаж с Ukrainian Blockchain Day
25.10.2017
На Троещине можно расплатиться банковской картой в скоростном трамвае
13.10.2017
В Киеве состоялась четвертая ежегодная Blockсhain & Bitcoin Conference – фотоотчет
12.10.2017
Shoptalk Europe: фоторепортаж c крупнейшей e-commerce конференции
11.10.2017
Невидимые платежи: электронная коммерция в эру чат-ботов
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