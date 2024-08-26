Apple незабаром презентує нові гаджети: коли почнуться продажі

Apple готує традиційну осінню презентацію нових пристроїв. Попередньо, вони повинні надійти у продаж вже наприкінці вересня

Корпорація Apple 10 вересня проведе конференцію, на якій покаже багато різних новинок. Згідно з даними журналістів, компанія представить нову лінійку смартфонів:

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max.

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iPhone 16 матиме більші екрани на своїх моделях Pro та нові функції камери, такі як спеціальна кнопка для фотографування. Компанія також випускає набір інструментів ШІ під назвою Apple Intelligence. Однак загалом телефони не відрізнятимуться від торішніх моделей.

Також на презентації повинні показати розумні годинники Watch Series 10, Watch SE 3, Watch Ultra 3 та навушники AirPods 4, які будуть доступні у двох версіях.

Моделі Apple Watch Series 10 будуть тоншими, але з більшими екранами. А лінійку AirPods оновлять новими версіями низького та середнього рівня. Вперше компанія запропонує шумозаглушення на своїх AirPods середнього рівня, а модель початкового рівня оновиться вперше з 2019 року.

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Попередньо відомо, що продажі усіх гаджетів почнуться вже з 20 вересня. Крім цього, Apple найближчим часом планує випустити стабільні версії iOS 18 та macOS Sequoia.

Компанія також планує розпочати перехід своїх комп’ютерів Mac на процесори M4 пізніше цього року, але оновлення Mac зазвичай надходять лише через місяць після щорічного випуску iPhone.

Нагадаємо, з’явились нові подробиці нової моделі від Apple — iPhone 17 Slim, який дебютує наступного року. Новий смартфон зосереджуватиметься на формі, а не на функціональності, при цьому компанія йде на значні компроміси, щоб досягти «надтонкого» дизайну.

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За матеріалами Bloomberg