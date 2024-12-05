Що найчастіше купували клієнти ПриватБанку у «Зелену пʼятницю»

Клієнти ПриватБанку витратили 4 млрд грн під час «Зеленої п’ятниці», яка цього року припала на 29 листопада. Найпопулярнішими стали покупки в супермаркетах та магазинах електроніки

Подробицями ПриватБанк поділився у своєму Telegram-каналі.

29 листопада, під час традиційного дня розпродажів, клієнти ПриватБанку здійснили через еквайрингову мережу 10,8 млн покупок на загальну суму 4 млрд грн. Це на 22% більше, ніж у минулому році.

Як повідомив Сергій Макаренко, керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку, протягом тижня розпродажів українці здійснили безготівкові оплати на суму понад 23,7 млрд грн, що становить 68,5 млн покупок. Загальний обсяг покупок, оплачених картками в мережі ПриватБанку, зріс на 22,5% порівняно з минулим роком.

Протягом тижня розпродажів клієнти ПриватБанку оплатили онлайн 2,7 млн товарів на 2,5 млрд грн. Причому більшу частину купівель в інтернеті було здійснено саме в «Зелену п’ятницю» — на 466 млн грн.

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29 листопада обіг у мережі торгових терміналів ПриватБанку у звичайних магазинах становив 3,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж торік.

Цьогорічна «Зелена п’ятниця» встановила рекорд за кількістю покупок у розстрочку, перевищивши минулорічний результат на 38%. Кількість таких покупок досягла понад 14 тис. (+16,4% порівняно з 2023 роком), а сума склала 236 млн грн.

Протягом тижня розпродажів українці придбали на 11% більше товарів з «Оплатою частинами», ніж у минулому році (79,7 тис. покупок), на суму 1,3 млрд грн, що на 27,5% більше порівняно з торішніми даними. Найчастіше у 2024 році в розстрочку купували павербанки, зарядні станції, меблі, смартфони, електроніку та побутову техніку. Середня вартість покупки в розстрочку становила 16 361 грн.

Нагадаємо, що ПриватБанк оновлює POS-термінали. ПриватБанк активно модернізує мережу POS-терміналів, пропонуючи бізнесу інноваційні рішення для роботи в умовах енергетичних викликів і переходу на цифрові сервіси. Нові моделі терміналів можуть працювати автономно до 12 годин, забезпечуючи безперебійність бізнес-процесів навіть за відсутності електропостачання.

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