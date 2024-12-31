10 корисних функцій, які з'явились у Windows 11 цього року

У 2024 році операційна система Windows 11 від Microsoft отримала чимало нових функцій і невеликих поліпшень для кращого користувацького досвіду

Попри те, що основне оновлення Windows 11 (версія 24H2) багато хто вважає одним з найгірших з точки зору помилок і стабільності, все ж є позитивні моменти в цьому випуску і невеликих виправленнях, які ОС отримала в році, що минає.

Ось десять цікавих речей, які Microsoft зробила у 2024 році для користувачів Windows 11.

Швидші оновлення Windows

Microsoft внесла деякі зміни у версію 24H2, щоб зробити процес оновлення ОС швидшим і менш «болючим» для кінцевого користувача. Покращення, такі як паралельна обробка маніфестів компонентів, більше використання оперативної пам’яті (за наявності) та інші зміни дозволили Microsoft скоротити час встановлення на 43%, час перезапуску на 33%, а також зменшити використання процесора на 25%.

Покращена продуктивність на системах AMD

Windows 11 версії 24H2 (вона також була портована з версії 23H2) краще працює на системах з процесорами AM5, таких як Ryzen серій 7000 і 9000. Оптимізація прогнозування гілок забезпечує досить вражаючий приріст продуктивності, що призводить до підвищення частоти кадрів у секунду в іграх на 11%.

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Вбудована підтримка більшої кількості форматів архівів

Windows 11 тепер має більше можливостей для стиснення файлів. На додаток до всім відомого ZIP, користувачі можуть стискати файли у 7zip і TAR, вибирати метод стиснення (Зберігати, Здути, BZip2, LZMA1, LZMA2 або PPMd), вказувати рівень стиснення від 0 до 9 і використовувати додаткові функції, такі як збереження жорстких або символічних посилань.

Майже фіксовані контекстні меню

У версії 24H2 контекстне меню Windows 11 було суттєво покращено. Поширені дії з файлами, такі як вирізання, копіювання, вставка, перейменування, спільний доступ і видалення, отримали ярлики, щоб недосвідчені користувачі могли краще розуміти, що робить кожна кнопка. Водночас контекстні меню все ще дуже повільні порівняно з Windows 10.

Пристрої на Android як веб-камери

Якщо у вас є смартфон на Android, його можна використовувати як веб-камеру для комп’ютера з Windows 11 без встановлення або придбання стороннього ПЗ.

Програма Phone Link дозволяє перетворити сумісний Android-смартфон на потужну бездротову веб-камеру, яка може перевершити майже будь-яку орієнтовану на споживача веб-камеру на ринку. Додаткові зручності включають можливість контролювати заряд батареї телефону, перемикати камери, вибирати додаткові ефекти і багато іншого.

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Кнопка оновлення Wi-Fi

Невелика, але дуже бажана і приємна зміна. Якщо ноутбук не може виявити мережу Wi-Fi з першого разу, натискання кнопки оновлення у спливаючому вікні мережі змусить пристрій виконати повторний пошук доступних мереж.

Покращені налаштування миші

Ще одна зручність, яка усуває необхідність вносити зміни до системного реєстру лише для того, щоб змінити певні налаштування миші. Нещодавно Microsoft додала дві опції, пов’язані з мишею, до програми «Налаштування»: можливість перемикати прискорення миші та змінювати напрямок прокрутки. Ці налаштування є у розділі Bluetooth і пристрої > Миша.

Розбірливість голосу

У Windows 11 є кілька цікавих ШІ-функцій, але більшість з них вимагають спеціального обладнання, наприклад, комп’ютерів з підтримкою Copilot+. Однак Microsoft вдалося зробити одну з цих функцій доступною для всіх користувачів Windows 11.

Тепер Voice Clarity використовує кращу базову модель, яка менше використовує системні ресурси і не вимагає спеціального графічного процесора. Вона може усунути фоновий шум, зменшити відлуння і придушити реверберацію, щоб інші могли краще чути вас у галасливих умовах.

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Краща інтеграція QR-коду

Ділитися посиланнями на свій смартфон або інший пристрій тепер набагато простіше завдяки вбудованому генератору QR-кодів. Ділячись посиланням, можна натиснути на QR-код, щоб швидко згенерувати його і відсканувати своїм мобільним пристроєм.

Також Windows 11 дозволяє ділитися паролем Wi-Fi за допомогою QR-коду. Перейдіть до Мережа та Інтернет > Wi-Fi > Ваша мережа і натисніть Показати.

Доступ до файлової системи телефону у Провіднику

Якщо у вас сучасний телефон на базі Android, ви можете підключити його до комп’ютера з Windows 11 за допомогою програми Phone Link і отримати доступ до його файлової системи безпосередньо у Провіднику файлів. Ця функція також дозволяє переміщати файли на пристрій і з нього без будь-яких кабелів.

Нагадаємо, Microsoft оголосила у своєму блозі, що поступово відмовлятиметься від популярного функціоналу, що був частиною операційної системи Windows з моменту її заснування майже 40 років тому.

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