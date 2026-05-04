НБУ оштрафував дві колекторські компанії

Нацбанк України застосував до двох колекторських компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки в мінімальному розмірі 51 тис. грн до кожної колекторської компанії

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Заходи впливу застосовані до:

ТОВ «Фінтех-Колект»;

ТОВ «Агенція Фінансового Контролю».

«За результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Національний банк виявив факти недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) ТОВ «ФТ-КОЛЕКТ» та ТОВ «АФК», — зазначається у повідомленні.

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), установлених:

Законом України «Про споживче кредитування» (стаття 25);

Положенням про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженим постановою Правління НБУ від 4 серпня 2022 року № 170.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 травня 2026 року.

