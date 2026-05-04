close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оштрафував дві колекторські компанії

04.05.2026 17:10
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до двох колекторських компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки в мінімальному розмірі 51 тис. грн до кожної колекторської компанії

НБУ оштрафував дві колекторські компанії

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Заходи впливу застосовані до:

  • ТОВ «Фінтех-Колект»;
  • ТОВ «Агенція Фінансового Контролю».

«За результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Національний банк виявив факти недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) ТОВ «ФТ-КОЛЕКТ» та ТОВ «АФК», — зазначається у повідомленні.

Читайте також: Названо, які українські монети коштують найдорожче

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), установлених:

  • Законом України «Про споживче кредитування» (стаття 25);
  • Положенням про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженим постановою Правління НБУ від 4 серпня 2022 року № 170.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 травня 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Історія гривні: як змінювався зовнішній вигляд національної валюти

Колекційні монети на підтримку України, випущені країнами-партнерами: огляд

Скільки дивідендів сплатять ПриватБанк та Ощадбанк до держбюджету

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ оновив правила кредитування для банків 04.05.2026

НБУ оновив правила кредитування для банків
Якою буде облікова ставка у травні — НБУ 30.04.2026

Якою буде облікова ставка у травні — НБУ
НБУ відкликав ліцензії у двох ломбардів 30.04.2026

НБУ відкликав ліцензії у двох ломбардів
НБУ виключив колектора з реєстру 29.04.2026

НБУ виключив колектора з реєстру
НБУ відновлює плату за послуги BankID 29.04.2026

НБУ відновлює плату за послуги BankID
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:30

Група PZU придбає найбільшого страховика життя в Україні

 Сьогодні  18:20

15 найслабших валют світу: на якому місці гривня

 Сьогодні  17:10

НБУ оштрафував дві колекторські компанії

 Сьогодні  16:00

Ціна Біткоїна досягла $80 000: що далі

 Сьогодні  14:50

Названо, які українські монети коштують найдорожче

 Сьогодні  13:40

На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари

 Сьогодні  12:30

Частині українців призначили нову допомогу на дітей у травні

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.