Nvidia додала $150 млрд до своєї капіталізації у 2026

Nvidia (NASDAQ: NVDA), беззаперечний лідер у сфері штучного інтелекту, завершила перше півріччя 2026 року з ринковою капіталізацією близько $4,78 трлн. На початку року компанія коштувала $4,63 трлн, тобто за шість місяців її капіталізація зросла приблизно на $150 млрд, або 3,14%

Nvidia залишається найдорожчою компанією у світі, випереджаючи Alphabet (NASDAQ: GOOGL), чия капіталізація становить $4,28 трлн — на $500 млрд менше. Для порівняння: акції Nvidia є другим за вартістю активом у світі, поступаючись лише золоту, ринкова вартість якого становить близько $28,25 трлн.

При цьому шлях до поточних позицій не був прямим: після спліту 10-до-1 у червні 2024 року акції компанії злетіли до історичних максимумів у діапазоні $212–236 наприкінці 2025 року, а потім просіли до середини $160 на початку 2026-го на тлі занепокоєння щодо оцінки та ринкової ротації — і лише потім знову відновили зростання.

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Останній місяць виявився для Nvidia доволі непростим — компанія рухається до закриття кварталу із втратами близько 12% за місяць. Через це поточна капіталізація, хоч і вражаюча, значно нижча за абсолютний рекорд приблизно $5,72 трлн, встановлений 14 травня 2026 року. Щоб повернутися до позначки $5 трлн, акції мають зрости на 4,6%, а для нового рекорду вище $5,72 трлн — на 19,7%.

На тлі падіння акцій менеджмент Nvidia робить помітні кроки для відновлення імпульсу. Зокрема, 29 червня компанія оголосила про нове партнерство з Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) для розширення впровадження своєї ШІ-платформи та моделей Nemotron серед федеральних агентств США. Угода вже дозволила акціям злегка відіграти частину втрат — котирування піднялися приблизно на 1,5%.

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Джерело: Finbold.