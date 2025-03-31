CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу

У сучасному бізнес-середовищі ефективність управління фінансами часто визначає успіх компанії. Саме тому Ощадбанк створив CorpLight — систему дистанційного банківського обслуговування, яка спрощує щоденні операції для клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу.

Щоб дізнатись більше про платформу, ми звернулись по коментар до Віталія Синенка, директора департаменту розробки та підтримки продуктів і процесів ММСБ Ощадбанку

«CorpLight — інтернет-банк, розроблений спеціально для клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу. Платформа охоплює майже всі ключові потреби підприємців та працює як у браузері, так і має мобільний застосунок», — розповів пан Віталій.

Швидкість, зручність і доступ 24/7

Однією з головних переваг CorpLight є повноцінна робота системи в режимі 24/7 з будь-якої точки світу. Користувачі можуть у реальному часі відслідковувати стан рахунків, бачити надходження та списання коштів, здійснювати всі види платежів, зокрема зараховувати заробітну плату своїм працівникам, проводити операції з корпоративними картками, обмінювати валюту та інше. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий як у веб-, так і в мобільній версії.

Особливої уваги заслуговує реалізована з 1 грудня 2024 року функціональність «Миттєвий переказ» (система електронних платежів Національного банку України версії СЕП-4.1), що дає змогу перераховувати кошти від платника до отримувача протягом 10 секунд. Крім того, функціональність «Миттєвий переказ» забезпечує надійний, швидкий і якісний сервіс для користувачів у режимі 24/7/365.

«Перший миттєвий платіж в Україні за версією СЕП 4.1 було здійснено саме в CorpLight. Ощадбанк одним із перших серед банків підключився до функціоналу СЕП 4.1 та був готовий до впровадження для своїх бізнес-клієнтів опції миттєвого переказу», — додав Віталій Синенко.

Повний спектр функцій — від SWIFT до зарплатних проєктів

CorpLight охоплює практично всі щоденні потреби бізнесу. Серед ключових можливостей — платежі до бюджету або на контрагентів (оплата оренди, товарів або послуг), SWIFT-перекази, керування депозитами та кредитами, подання заявки на купівлю та конверсію валюти, робота з корпоративними картками. Зокрема, користувачі можуть формувати зарплатну відомість для виплат працівникам та одразу створювати всі податкові платежі: ЄСВ, військовий збір, ПДФО тощо (гроші відправляються до бюджету за лічені хвилини). Також у рамках зарплатно-карткового проекту можна відкрити рахунок своїм співробітникам та одразу замовити банківську картку або додати рахунок працівника, що відкритий в іншому банку.

«У CorpLight є можливість переглянути всі свої фінансові зобов’язання, в тому числі графік погашення кредиту, і створити платіж для погашення заборгованості. Невдовзі також з’являться функції відкриття і поповнення депозиту», — зазначив директор департаменту розробки та підтримки продуктів і процесів ММСБ Ощадбанку.

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Платформа CorpLight ще з 2021 року підтримує технологію SWIFT GPI, що дає бізнесу можливість в реальному часі відстежувати статус міжнародних переказів.

Серед зручних інструментів — довідник кореспондентів, який дає змогу швидко використовувати збережені реквізити партнерів без потреби повторно вводити їх вручну. Це суттєво пришвидшує операції для компаній із великою кількістю контрагентів.

У CorpLight реалізовано функцію подання підтверджувальних документів в електронному вигляді без потреби відвідувати відділення чи надсилати документи окремо. Крім того, система передбачає експортування даних по рахунках та оборотах у різних форматах, отримувати й надсилати реквізити рахунків, самостійно керувати рівнем доступу своїх співробітників для виконання технічних функцій (наприклад, створення платіжних документів, зарплатних відомостей).

Безпека — понад усе

Платформа CorpLight розроблена відповідно до стандартів та вимог Національного банку України. Всі документи підписуються кваліфікованим електронним підписом, який може зберігатися як на захищеному носії ключової інформації (E-token), так і в хмарному середовищі Ощадбанку (HSM – хмарний кваліфікований електронний підпис).

Серед базових рівнів захисту — авторизація за допомогою Face/Touch ID, логін/пароль або QR-код.

«Ми прагнемо забезпечити якнайшвидшу обробку платежів з підтриманням необхідного рівня безпеки. Це наш пріоритет. Крім того, ми маємо на меті зробити все максимально зручним для клієнтів. Наприклад, реалізували функціонал, що дає можливість самостійно перевипустити кваліфікований електронний підпис на новий термін для забезпечення безперервної роботи клієнта в CorpLight», — підкреслив Віталій Синенко.

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Мобільна версія з розширеним функціоналом

Мобільний застосунок CorpLight має майже ідентичні версії: веб та мобільну. Особливо актуальним він є для підприємців, які часто знаходяться в подорожах, або для керівників юридичних осіб, яким необхідний додатковий контроль руху коштів по рахунках, адже мобільний телефон завжди під рукою. Трохи більше року тому в мобільному застосунку CorpLight з’явилась можливість підписання документів хмарним кваліфікованим електронним підписом, що одразу призвело до суттєвого збільшення кількості користувачів саме мобільного застосунку.

Мобільний застосунок CorpLight було розроблено ще у 2017 році при цьому Ощадбанк активно продовжує запроваджувати у ньому нові функції . Розвиток мобільного застосунку CorpLight є пріоритетним завданням бізнес-лінії ММСБ і на 2025-2026 роки. Вже зараз тут можливо персоналізувати робочий інтерфейс під потреби конкретного користувача. Є можливість обрати на головному екрані додатку функції, якими найчастіше користується користувач: платежі, SWIFT, QR-коди тощо. Для легкого та швидкого пошуку потрібних функцій реалізовано контекстний пошук.

«У мобільному застосунку CorpLight є push-повідомлення для клієнтів. Наприклад, бухгалтер підписав документ, а директор отримує миттєве повідомлення. Відкривши його, він одразу перейде до платежу (групи платежів) і зможе підписати його. За допомогою push-повідомлень клієнти можуть отримувати різну інформацію, наприклад, про акції, пропозиції, трансакції тощо», — пояснив банкір.

Цифри, що говорять самі за себе

За підсумками 2024 року:

у системі CorpLight зареєстровано понад 218 тисяч бізнес-клієнтів;

кількість стандартних платежів через CorpLight сягнула 16,5 млн;

проведено близько 16 тисяч SWIFT-переказів та 35 тисяч операцій з обміну валют.

«Минулого тижня ми стартували з новим функціоналом — це створення QR-кодів для здійснення платежів. Ви можете створювати QR-коди для платежів, надсилати їх партнерам або клієнтам. За відсканованим QR-кодом відкривається додаток із рахунком для оплати, і контрагент зможе оплатити цей рахунок через мобільний банкінг у кілька кліків. Швидко, зручно, без помилок. У мобільному застосунку CorpLight є окремий розділ, у якому користувач може швидко та зручно вирішити ці питання», — додав представник Ощадбанку.

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Як почати роботу з CorpLight?

Відвідайте відділення Ощадбанку та відкрийте рахунок у національній валюті. Менеджер допоможе обрати оптимальний пакет послуг для бізнесу, наприклад, «Моя справа» для підприємців. Підключіться до системи CorpLight. Після відкриття рахунку та оформлення відповідних документів ви отримаєте доступ до платформи інтернет-банкінгу. Облікові дані — логін і тимчасовий пароль для входу — буде надіслано на мобільний телефон. Здійсніть перший вхід до системи. Перейдіть на сайт CorpLight Генеруйте кваліфікований електронний підпис. Для підписання платежів та інших фінансових документів у CorpLight необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Його можна зберігати на захищеному токені. Також є можливість скористатись хмарним кваліфікованим електронним підписом від Ощадбанку. Завантажте мобільний застосунок CorpLight, що доступний у Google Play та App Store. Авторизуватись у мобільній версії можна за логіном і паролем або за допомогою біометрії, наприклад, Face ID чи Touch ID. Налаштуйте систему під себе. Після входу до системи ви зможете змінити спосіб авторизації, активувати push-сповіщення, додати власних співробітників із різними правами доступу (наприклад, бухгалтера, який формує платежі, або директора, який їх підписує), а також налаштувати головний екран мобільного застосунку.

Отже, CorpLight — не просто платформа для здійснення платежів, а повноцінний інструмент для щоденного управління бізнесом. Клієнти отримують безліч можливостей, зокрема можуть у кілька кліків отримати актуальні курси валют від Ощадбанку та НБУ, створювати заявки на купівлю іноземної валюти, підключати додаткові банківські продукти, швидко знаходити найближчі відділення, банкомати, платіжні кіоски та термінали завдяки інтеграції з GPS-навігацією тощо.

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