Що може зробити місцева влада для розвитку підприємництва

Попри виклики війни, бізнес в Україні знаходить способи не лише виживати, а й розвиватися — завдяки ефективній співпраці з банками та органами місцевого самоврядування. Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ, розповідає, як це працює на практиці та чому такий підхід варто масштабувати

Повномасштабна війна принесла руйнування, втрати й економічні виклики. Через неї багато підприємців змушені були евакуювати бізнес, залишивши все нажите роками. Інфраструктура постраждала, ринки скоротились, а невизначеність стала новою реальністю. Проте навіть у таких умовах з’являються історії успіху – бізнеси, які змогли адаптуватись до умов війни та знайти підтримку. Одна з причин подібних історій успіху – спільна допомога бізнесу від місцевої влади та фінансових установ.

Саме банки часто є партнерами, які допомагають місцевій владі стимулювати місцевий економічний розвиток. При цьому часто вони діють не лише від свого імені, а об’єднують зусилля різних сторін – міжнародних партнерів, органів центральної влади. Зазвичай механізм такої співпраці виглядає наступним чином: банк надає фінансові інструменти – позики (здебільшого пільгові, інколи й з кешбеком), гранти або технічну допомогу, а муніципалітети компенсують частину відсотків за кредитами з місцевого бюджету, роблячи їх доступнішими, або навіть покривають певну частину першого внеску. Кожний орган місцевої влади самостійно обирає, яка конкретно галузь або вид кредитів варті підтримки. Погодьтесь, це вигідно всім учасникам.

Такий механізм тісно пов’язаний зі світовим і європейським трендом децентралізації економічного розвитку. Багато країн уже довели, що передача більших повноважень на рівень регіональних влад та муніципалітетів сприяє ефективнішому управлінню ресурсами, підвищенню інвестиційної привабливості регіонів і сталому розвитку громад. Автономія місцевих лідерів громад допомагає їм краще орієнтуватися у локальному бізнесі і бути гнучкішими до потреб підприємств.

Чи є такі повноваження у регіональної / муніципальної влади в Україні? Звісно, так. Згідно з чинним законодавством до повноважень місцевої влади належать питання соціально-економічного розвитку відповідних територій. Саме місцева влада є найбільш зацікавленою стороною в розвитку підприємництва в областях і громадах, адже це додаткові надходження до бюджету і нові робочі місця.

Звичайно, далеко на всі обласні військові адміністрації та муніципалітети використовують цей інструмент, хоча його ефективність уже доведено в низці областей.

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Співпраця на практиці: меморандуми, які працюють

Перший меморандум між банком та обласною владою було підписано у грудні 2022 року між Закарпатською ОВА та Ощадбанком. Загалом у межах цієї співпраці вже профінансовано півтора десятка проєктів на суму близько 10 млн грн. Красномовний приклад: підприємство, що релокувалося з Криму спершу до Херсонщини у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення – до Закарпаття, змогло в рамках програми придбати генератор, який дає підприємству можливість працювати навіть під час блекаутів. Завдяки участі в спільній програмі Ощадбанку та ОВА підприємство отримало компенсацію з обласного бюджету, що покрила частину вартості придбаного обладнання. Пільгову позику на поповнення обігових коштів цій компанії надано за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Реальні результати та успішні кейси

За два роки Ощадбанк підписав 16 меморандумів про співпрацю з ОВА та муніципалітетами. Це дає бізнесам можливість впевнено розширювати діяльність та виходити на нові ринки. Місцева влада відіграє ключову роль у цьому процесі, маючи унікальні можливості для стимулювання підприємництва. Логіка проста і зрозуміла – за нашими розрахунками кожна гривня, яку витрачають з бюджету на підтримку подібних ініціатив, згодом перетворюється на п’ять гривень надходжень до того самого бюджету.

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Реальні кейси по всій країні підтверджують ефективність цієї моделі. В межах таких угод Ощад видав кредитів на суму близько 300 млн грн, причому позичальники отримали 20 млн грн компенсації з місцевих бюджетів. Ось приклади з різних регоінів.

Одеська область. Провідний виробник хлібобулочних виробів модернізував виробництво завдяки доступному кредитуванню та компенсації відсотків, що допомогло йому розширити ринок збуту та створити нові робочі місця.

Провідний виробник хлібобулочних виробів модернізував виробництво завдяки доступному кредитуванню та компенсації відсотків, що допомогло йому розширити ринок збуту та створити нові робочі місця. Тернопільська область . Тут меморандум передбачає спільну підтримку підприємництва, включаючи енергонезалежність бізнесу та розвиток ветеранського бізнесу. Один із ветеранів, який повернувся зі служби, продовжив розвивати стоматологічну справу і завдяки програмі отримав кредити на розвиток діяльності, збільшив дохід і створив п’ять нових робочих місць.

Тут меморандум передбачає спільну підтримку підприємництва, включаючи енергонезалежність бізнесу та розвиток ветеранського бізнесу. Один із ветеранів, який повернувся зі служби, продовжив розвивати стоматологічну справу і завдяки програмі отримав кредити на розвиток діяльності, збільшив дохід і створив п’ять нових робочих місць. Київська область. Два агропідприємства оновили техніку та підвищили врожайність завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9%» і компенсації від Київської ОВА.

Два агропідприємства оновили техніку та підвищили врожайність завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9%» і компенсації від Київської ОВА. Запорізька область. Будівельна компанія отримала інвестиційні кредити на сучасну техніку з компенсацією відсотків від обласної військової адміністрації.

Ключ до сталого розвитку

Таких історій багато. Вони підтверджують: коли місцева влада, банки та підприємці об’єднують зусилля, бізнес отримує не лише базову фінансову підтримку, а й інструменти для зростання. Співпраця з місцевими органами влади стала ефективною стратегією Ощаду, спрямованою на сталий розвиток малого та середнього бізнесу. Таке партнерство – не лише основа економічної стабільності країни, а й інвестиція в економічне відновлення. Чим більше регіонів долучиться до цієї ініціативи, тим швидше Україна зможе відновити економіку та створити умови для сталого зростання. Запрошуємо до співпраці!

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