Крипторинок втратив $150 млрд через відповідь Китаю США

14.10.2025 19:30
Ольга Деркач

Нещодавно криптовалютний ринок за добу втратив близько $400 млрд ринкової капіталізації після заяв президента США Дональда Трампа про нові мита щодо Китаю. Не встигнувши відновитись, сьогодні, 14 жовтня, сектор знову просів — цього разу ще на $150 млрд

Фото: freepik.com

Біткоїн, провідний цифровий актив, у вівторок знизився на 5% — протестувавши рівень близько $110 тис., тоді як Ethereum впав на 9,3% — нижче $3 900 (у моменті). Менші, більш волатильні токени також просіли, зменшивши сукупну ринкову капіталізацію всіх криптовалют більш ніж на $150 млрд за 24 години, за даними CoinGecko.

Падіння відбулося після того, як Китай запровадив обмеження для американських підрозділів Hanwha Ocean Co., одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї, відповідаючи на заходи США проти китайського судноплавного сектору. Раніше було ліквідовано близько $19 млрд позицій із кредитним плечем після масштабного розпродажу, що почався 10 жовтня, коли президент США пригрозив Китаю жорсткішими тарифами у відповідь на нові експортні обмеження.

Ринок цифрових активів у понеділок коротко відновився, скоротивши частину втрат, однак більшість основних токенів знову рушили вниз. Загострення напруги між США та Китаєм також тисне на фондові ринки: у вівторок американські, європейські та азійські біржі демонструють спад.

Читайте також: 3 причини, чому зростання Біткоїна може затриматися

Розпродаж вихідних став різким «перезапуском» для ринку криптовалют. У понеділок інвестори вивели $756 млн із біржових фондів США, що інвестують у Біткоїн і Ethereum, що підкреслило нервозність трейдерів.

Падіння Біткоїна нижче $110 000, за словами керівника досліджень аналітичної платформи BRN Тимоті Місіра, може спричинити «тест рівня ліквідності $104 000–$108 000».

«Ринок входить у фазу консолідації, яку визначають обережність, вибірковий ризик і поступове відновлення довіри як на спотових, так і на деривативних ринках», — зазначили аналітики Glassnode.

Коливання крипторинку також вдарили по публічних компаніях, що зробили ставку на накопичення цифрових активів. Японська Metaplanet Inc. у вівторок втратила 12% вартості акцій у Токіо, опустившись до п’ятимісячного мінімуму — ринкова вартість компанії вперше стала нижчою за обсяг її Біткоїн-резервів.

За матеріалами bloomberg.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
