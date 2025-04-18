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Мінфін провів другий аукціон з обміну ОВДП

18.04.2025 11:00
Ольга Деркач
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16 квітня 2025 року Міністерство фінансів України вдруге провело аукціон з обміну облігацій (switch аукціон) внутрішньої державної позики (ОВДП), який пройшов з високим попитом з боку учасників ринку

Мінфін провів другий аукціон з обміну ОВДП

Мінфін провів другий аукціон з обміну ОВДП Фото: freepik.com

Про це Міністерство фінансів повідомило у своєму пресрелізі.

За підсумками аукціону з обміну ОВДП, інвестори подали заявки на загальну суму понад 13,4 млрд грн, з яких було задоволено 10 млрд грн.

У межах операції інвесторам запропонували нові резервні облігації з терміном обігу до 25 жовтня 2028 року, номінальною дохідністю 15,01% річних та піврічним купоном у розмірі 75,05 грн. Ці папери обмінюються на ОВДП із погашенням 21 травня 2025 року.

Середньозважена дохідність за результатами аукціону склала 15,45%, а максимальна — 15,60%. Усього було задоволено 19 із 22 заявок.

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У результаті обміну на рахунок у цінних паперах Міністерства фінансів для подальшого погашення та анулювання буде зараховано 9 758 415 облігацій із терміном погашення 21 травня 2025 року.

Такий обмін дозволяє Мінфіну зменшити короткострокове боргове навантаження на бюджет та оптимізувати управління ліквідністю державного боргу.

Нагадаємо, що Мінфін випустить ОВДП на 20 млрд грн. Кошти від цих облігацій підуть на докапіталізацію державної компанії «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»), яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування єОселя.

Раніше ми писали, скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року. За даними Депозитарію Національного банку України (НБУ), упродовж січня — березня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 76,02 млрд грн, $455,8 млн та 191,4 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 83,3 млрд грн, $671,7 млн та 319,7 млн євро.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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