close-btn
PaySpaceMagazine

Наглядова рада «Укренерго» затвердила нового CEO компанії

24.06.2025 14:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Наглядова рада НЕК «Укренерго» затвердила нового голову правління компанії

Наглядова рада «Укренерго» затвердила нового CEO компанії

Наглядова рада «Укренерго» затвердила нового CEO компанії Фото: freepik.com

За результатами відкритого конкурсного відбору цю посаду обійняв Віталій Зайченко — головний диспетчер підприємства, який також входить до складу чинного правління.

Про призначення повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Процедура відбору нового керівника національного оператора системи передачі електроенергії стартувала 5 лютого 2025 року. У фінальний список кандидатів увійшли троє претендентів, усі — представники компанії:

  • Олексій Брехт, який до моменту призначення виконував обов’язки голови правління;
  • Віталій Зайченко, відповідальний за диспетчеризацію та балансування енергосистеми;
  • Іван Юрик, який курує напрям єврооблігацій і зовнішнього фінансування.

Цікаве по темі: «Укренерго» завершило 2024 рік зі збитком у 37,7 млрд грн

Очікується, що під керівництвом Віталія Зайченка «Укренерго» продовжить стратегічний курс на подальшу інтеграцію до європейської мережі ENTSO-E, посилення енергетичної стабільності держави та впровадження сучасних цифрових рішень для управління електромережею.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав НЕК «Укренерго» 86 млн євро. Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії. Загалом, від початку повномасштабної війни, Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитної підтримки на загальну суму 136 мільйонів євро.

Раніше ми писали, що Уряд погодив трьох представників держави на посади членів наглядової ради ПАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго». До цього Кабінет Міністрів також погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ці 5 альткоїнів стрімко зросли на фоні перемир’я між Іраном та Ізраїлем

Visa розширила впровадження стейблкоїнів у Європі

НБУ презентував нову памʼятну монету

Джерело: AIN.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ 18.06.2025

Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ
В Україні запустять цифрову систему для вирішення житлових проблем 16.06.2025

В Україні запустять цифрову систему для вирішення житлових проблем
У застосунку Резерв+ зʼявляться нові функції 16.06.2025

У застосунку Резерв+ зʼявляться нові функції
НКЦПФР ухвалила нові правила щодо операцій з валютними ОВДП 13.06.2025

НКЦПФР ухвалила нові правила щодо операцій з валютними ОВДП
Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні 12.06.2025

Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні
Мінцифри та USF запустили Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів 06.06.2025

Мінцифри та USF запустили Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  14:50

Українці задонатили 100 млрд грн через «банки» monobank — Гороховський

 Сьогодні  14:00

Наглядова рада «Укренерго» затвердила нового CEO компанії

 Сьогодні  13:16

Ці 5 альткоїнів стрімко зросли на фоні перемир’я між Іраном та Ізраїлем

 Сьогодні  12:20

Visa розширила впровадження стейблкоїнів у Європі

 Сьогодні  11:10

Техас став першим штатом у США, який створив Біткоїн-резерв

 Сьогодні  10:00

НБУ презентував нову памʼятну монету

 23.06.2025  19:40

НБУ анулював ліцензії двом небанківським фінустановам

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber