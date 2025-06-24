Наглядова рада «Укренерго» затвердила нового CEO компанії

Наглядова рада НЕК «Укренерго» затвердила нового голову правління компанії

За результатами відкритого конкурсного відбору цю посаду обійняв Віталій Зайченко — головний диспетчер підприємства, який також входить до складу чинного правління.

Про призначення повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Процедура відбору нового керівника національного оператора системи передачі електроенергії стартувала 5 лютого 2025 року. У фінальний список кандидатів увійшли троє претендентів, усі — представники компанії:

Олексій Брехт, який до моменту призначення виконував обов’язки голови правління;

Віталій Зайченко, відповідальний за диспетчеризацію та балансування енергосистеми;

Іван Юрик, який курує напрям єврооблігацій і зовнішнього фінансування.

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Очікується, що під керівництвом Віталія Зайченка «Укренерго» продовжить стратегічний курс на подальшу інтеграцію до європейської мережі ENTSO-E, посилення енергетичної стабільності держави та впровадження сучасних цифрових рішень для управління електромережею.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав НЕК «Укренерго» 86 млн євро. Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії. Загалом, від початку повномасштабної війни, Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитної підтримки на загальну суму 136 мільйонів євро.

Раніше ми писали, що Уряд погодив трьох представників держави на посади членів наглядової ради ПАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго». До цього Кабінет Міністрів також погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

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Джерело: AIN.