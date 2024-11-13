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НКЦПФР внесла Біржовий університет до списку сумнівних інвестпроєктів

13.11.2024 15:30
Ольга Деркач
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НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів

НКЦПФР внесла Біржовий університет до списку сумнівних інвестпроєктів

НКЦПФР внесла Біржовий університет до списку сумнівних інвестпроєктів Фото: freepik.com

Список поповнили:

  • FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST
  • Біржовий університет
  • BQG-exs
  • CRYPTOBO
  • Stock Market Hub

НКЦПФР також нагадала інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
  • осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

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Традиційно повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

Раніше ми писали, що НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Для вдосконалення нормативної бази НКЦПФР розробила та затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу, яке набирає чинності з 1 листопада 2024 року.

Крім того, НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж. Так, за три роки роботи організованих товарних ринків НКЦПФР видала чотири ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. За цей час виникла необхідність врегулювати окремі процедурні питання. У зв’язку з цим НКЦПФР затвердила нову редакцію Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, яка містить низку нововведень та змін.

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За матеріалами: НКЦПФР.

Рубрики: ІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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НКЦПФР внесла Біржовий університет до списку сумнівних інвестпроєктів

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