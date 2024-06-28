Скільки інвестують міжнародні компанії у будівельний сектор України — KSE

Низка міжнародних компаній готова інвестувати у відновлення України, зокрема в будівельну галузь

За даними Світового банку, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить $486 млрд. З них, за оцінкою українських чиновників, близько $65 млрд потрібно лише на будівельні матеріали, йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

Абсолютна більшість необхідних будматеріалів можуть бути виготовлені в Україні: це обійдеться країні дешевше, ніж імпорт, створить додаткові робочі місця та збільшить податки до держбюджету. Однак аби підготувати вітчизняні потужності до необхідних для відбудови обсягів виробництва, знадобиться час і чималі інвестиції.

На щастя, низка великих міжнародних компаній вже оголосила про свої інвестиційні проєкти в Україні. Загальна сума інвестицій в будівельну галузь наразі оцінюється в $500 млн.

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За оцінкою експертів KSE, найбільш перспективним інвестором наразі є ірландський виробник будматеріалів CRH, який володіє трьома цементними заводами в Україні під брендом CEMARK. Від початку повномасштабного вторгнення компанія вже інвестувала $80 млн.

У 2023 році CRH підписала мандатний лист з ЄБРР щодо спільного придбання активів італійської Buzzi в Україні. Цю угоду, яку оцінюють у $100 млн, наразі розглядає Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Інша ірландська компанія, Kingspan, планує інвестувати $300 млн у проєкт «Сірша» (з ірл. «свобода»). Вони розраховують, що до 2026 року на заході України запрацює новий виробничий кампус.

Інвестують у будівельну галузь і українські бізнеси. У 2022 році City One Development розпочала будівництво склозаводу у Київській області — єдине аналогічне підприємство в Україні було зруйноване у 2014 році. Задекларована вартість проєкту складає €100 млн, а на зведення має піти декілька років. Згодом компанія оголосила про намір побудувати ще один такий завод до 2025 року.

Нагадаємо, найбільшими інвесторами в економіку рф за понад два останні роки стали громадяни Білорусі та Китаю. Однак особи з інших країн також відкривають компанії в державі-агресорі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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