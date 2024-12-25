На Землі вирує магнітна буря: скільки триватиме

Сьогодні очікується геомагнітна буря з К-індексом 5, яка відповідає червоному рівню небезпеки

На початку тижня, 23 грудня, на Сонці спалахнула пляма і, як наслідок, у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ), повідомляє Spaceweather. Він став причиною магнітної бурі на Землі цими днями, однак не найсильнішої.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25 грудня. За їхніми даними, у середу очікується геомагнітна буря з К-індексом 5, яка відповідає червоному рівню небезпеки.

Магнітна буря аналогічної сили утримається і завтра, 26 грудня, після чого поступово піде на спад, свідчать дані Meteoagent. Однак дані можуть змінитись, оскільки активна сонячна пляма 3932 викликала новий сильний сонячний спалах класу M4.9 сьогодні, 25 грудня.

Читайте також: Що відбувається всередині Сонця — відповідь NASA

Геомагнітні бурі виникають через взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Землі. Інтенсивність таких бур визначається за К-індексом: від 2 (слабкий вплив) до 9 (надзвичайно сильна буря). Що вищий показник, то більший вплив буря має на людей, техніку та навігаційні системи.

Магнітна буря із К-індексом 5 є середньої потужності, однак її вплив може бути помітним. Особливо відчутним він буде для метеозалежних людей, які можуть зіткнутися з такими симптомами, як головний біль, втома, дратівливість чи безсоння. Окрім того, буря може спричиняти перебої у роботі зв’язку, GPS-навігації та електронних систем.

Експерти радять у такі дні уважніше ставитися до свого здоров’я. Варто уникати перевтоми, стресу, обмежити споживання кави та алкоголю. Метеозалежним людям рекомендується дотримуватися режиму сну та більше відпочивати.

Нагадаємо, науковці попереджають, що сонячна активність збережеться або навіть зросте після того, як закінчиться сонячний максимум, і ми увійдемо у фазу сонячного циклу, яку називають «зоною битви». Сонячний максимум — це період приблизно 11-річного сонячного циклу, або циклу сонячних плям, коли кількість видимих темних плям на Сонці досягає максимуму.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені планують виростити перше дерево на Марсі

Вчені створили технологію генерації сонячної енергії в космосі: як працює

Учені розповіли, як загине Всесвіт