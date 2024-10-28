Криптотрейдер перетворив $1795 на $873 тис за 48 годин: що купив

В індустрії криптотрейдингу прибуток і збитки є частиною інвестиційного процесу, де збитковий тренд може принести мільйони, і навпаки

Хоча крипторинок сповнений вигідних можливостей, миттєві прибутки на ньому трапляються рідко. Вартість активів часто коливається, що ускладнює процес торгівлі криптовалютами. Проте, деякі з тих, хто володіє глибокими знаннями ринку і розуміє суть угод, отримують значні прибутки, в тому числі цей криптотрейдер, який інвестував в токен Ban і отримав 490-кратний прибуток від своїх інвестицій.

Lookonchain привернув увагу до цього випадку, опублікувавши торговий запис, який приніс значний прибуток протягом 48 годин. Згідно з повідомленням, трейдер витратив 10,2 SOL, що еквівалентно $1 795. На ці гроші він купив 36,27 млн Ban, а після того, як токен виріс в кілька разів, інвестиція перетворилася на $873 000 всього за 2 дні.

This guy turned $1,795 into $873K in just 2 days — a 490x return! Everyone could learn from this trader’s selling strategy: instead of panic selling everything at once, he gradually sold portions after each surge to avoid missing the rally. He initially spent 10.2 $SOL($1,795)… pic.twitter.com/bk9YjKfCmD — Lookonchain (@lookonchain) October 27, 2024

Криптотрейдер отримав великий прибуток завдяки одному простому трюку

Хоча крипторинок є складним, інвестиційні стратегії не повинні бути настільки ж складними. Саме це продемонстрував цей криптотрейдер, який дотримувався простої стратегії, що дозволяє йому залишатися стійким, попри збитки.

У криптотрейдингу люди часто припускаються помилки панічного продажу і зливають свої активи через страх, коли ціна починає стрімко падати. І щоб врятувати хоч якусь частину своїх інвестицій, вони помилково зазнають великих втрат.

Однак, цей трейдер грав розумно і продовжував тримати позиції, поки ціна знову не почала зростати. Він продавав свої токени Ban поступово, замість того, щоб панічно продавати. Він продав лише частину токенів після значного сплеску, щоб скористатися будь-яким можливим ралі.

У дописі від Lookonchain також з’ясувалося, що він спочатку продав 12 млн Ban за $56,9 тис., коли ціна зросла. Він навіть не здригнувся, коли ціна впала на 90%, і дочекався наступного ралі. Щобільше, він продав лише 6,13 млн Ban на $80 700 і тримає ще 18,13 млн Ban (наразі вартістю $734 000) в очікуванні наступного ралі.

Який тут урок

У криптовалютній індустрії прибуток і збитки є частиною інвестиційного процесу, де збитковий тренд може принести мільйони, і навпаки. Однак, попри можливість отримання прибутку, це нелегка гра, оскільки на вартість токена впливають різні фактори. Ось чому розробка стратегії управління ризиками та проведення належного технічного аналізу є обов’язковим для збереження прибутку на криптовалютному ринку.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами coingape.com