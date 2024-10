Криптотрейдер перетворив $1795 на $873 тис за 48 годин: що купив

В індустрії криптотрейдингу прибуток і збитки є частиною інвестиційного процесу, де збитковий тренд може принести мільйони, і навпаки

Хоча крипторинок сповнений вигідних можливостей, миттєві прибутки на ньому трапляються рідко. Вартість активів часто коливається, що ускладнює процес торгівлі криптовалютами. Проте, деякі з тих, хто володіє глибокими знаннями ринку і розуміє суть угод, отримують значні прибутки, в тому числі цей криптотрейдер, який інвестував в токен Ban і отримав 490-кратний прибуток від своїх інвестицій.

Lookonchain привернув увагу до цього випадку, опублікувавши торговий запис, який приніс значний прибуток протягом 48 годин. Згідно з повідомленням, трейдер витратив 10,2 SOL, що еквівалентно $1 795. На ці гроші він купив 36,27 млн Ban, а після того, як токен виріс в кілька разів, інвестиція перетворилася на $873 000 всього за 2 дні.

This guy turned $1,795 into $873K in just 2 days — a 490x return!

Everyone could learn from this trader’s selling strategy: instead of panic selling everything at once, he gradually sold portions after each surge to avoid missing the rally.

He initially spent 10.2 $SOL($1,795)… pic.twitter.com/bk9YjKfCmD

