Міністерство юстиції США проводить розслідування щодо Polymarket

Агенти ФБР провели обшук у будинку гендиректора Polymarket на Мангеттені, джерела підозрюють політичну помсту

Як повідомляє Bloomberg, агенти ФБР вилучили телефон та електроніку генерального директора компанії Polymarket Шейна Коплана після обшуку в його резиденції на Мангеттені. Кримінальне розслідування, проведене ФБР і прокуратурою Південного округу Нью-Йорка, відбувається через тиждень після президентських виборів у США.

Джерела, близькі до справи, підозрюють, що рейд був «політичною помстою». За словами джерел, азартний сайт, що працює на блокчейні, дозволяв американським користувачам робити ставки всупереч угоді з урядом.

Polymarket точно спрогнозував перемогу Дональда Трампа над Камалою Гарріс, на відміну від традиційних соціологічних опитувань.

«Це очевидна політична помста адміністрації, що йде, проти Polymarket за надання ринку, який правильно спрогнозував президентські вибори 2024 року».

У середу о 6.00 ранку в будинок 26-річного Коплана увірвалися агенти, які вимагали від нього віддати телефон та інші електронні пристрої. Одне з джерел назвало обшук «великим політичним театром у найгіршому його прояві».

«Вони могли б попросити його адвоката про будь-яку з цих речей. Замість цього вони інсценували так званий обшук, щоб потім злити його в ЗМІ та використовувати в очевидних політичних цілях».

Крім того, джерела підозрюють, що уряд користується повідомленнями ліберальних ЗМІ, які звинувачують Polymarket у маніпулюванні ринком.

It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents. We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting… — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) November 13, 2024

Коплан не був заарештований і йому не були висунуті звинувачення, підтвердив представник Polymarket. Він додав, що Polymarket є повністю прозорим ринком прогнозів, який допомагає людям краще розуміти події, що мають значення.

«Ми не беремо ніяких комісій, не займаємо ніяких торгових позицій і дозволяємо спостерігачам з усього світу аналізувати всі ринкові дані як суспільне благо».

За день до виборів платформа для ставок давала Трампу 58,6% шансів на перемогу, а Камалі Гарріс — 41,4%. Мільярдери, такі як Пітер Тіль, підтримали Polymarket, зібравши $70 млн фінансування.

За даними Bloomberg, Міністерство юстиції США проводить окреме розслідування щодо Polymarket через те, що він нібито дозволяв користувачам, які проживають у США, робити ставки. Сайт зіткнувся з проблемами у 2022 році й заплатив штраф у розмірі $1,4 млн Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами. Платформа не змогла зареєструватися в агентстві, як вимагалося, і була змушена призупинити торгівлю.

Раніше ми писали про те, скільки грошей криптокити заробили на передвиборчих ставках на платформі Polymarket.

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