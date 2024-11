Міністерство юстиції США проводить розслідування щодо Polymarket

Агенти ФБР провели обшук у будинку гендиректора Polymarket на Мангеттені, джерела підозрюють політичну помсту

Як повідомляє Bloomberg, агенти ФБР вилучили телефон та електроніку генерального директора компанії Polymarket Шейна Коплана після обшуку в його резиденції на Мангеттені. Кримінальне розслідування, проведене ФБР і прокуратурою Південного округу Нью-Йорка, відбувається через тиждень після президентських виборів у США.

Джерела, близькі до справи, підозрюють, що рейд був «політичною помстою». За словами джерел, азартний сайт, що працює на блокчейні, дозволяв американським користувачам робити ставки всупереч угоді з урядом.

Polymarket точно спрогнозував перемогу Дональда Трампа над Камалою Гарріс, на відміну від традиційних соціологічних опитувань.

У середу о 6.00 ранку в будинок 26-річного Коплана увірвалися агенти, які вимагали від нього віддати телефон та інші електронні пристрої. Одне з джерел назвало обшук «великим політичним театром у найгіршому його прояві».

Крім того, джерела підозрюють, що уряд користується повідомленнями ліберальних ЗМІ, які звинувачують Polymarket у маніпулюванні ринком.

It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents. We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting…

— Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) November 13, 2024