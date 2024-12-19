У США запустили американсько-український венчурний фонд

У Сан-Франциско (США) презентували новий американсько-український венчурний фонд Oppenheimer Acceleration, націлений на підтримку стартапів у сфері Defense Tech

Про це AIN повідомили у фонді.

Для першої хвилі інвестицій планується виділити $2 млн. Станом на грудень поточного року фонд майже повністю закрив прийом підтверджень від інвесторів, готових до фінансування. Офіційний старт програми відбудеться 1 січня 2025 року.

Oppenheimer Acceleration має свою базу в Кремнієвій долині. Мета фонду — інвестувати в стартапи на стадії Seed та Early Stage, що працюють над інноваціями для оборони та безпеки громадян.

Місія фонду полягає в підтримці стартапів, здатних змінити традиційні методи у військовій сфері та впроваджувати інноваційні технології з подвійним призначенням.

Фонд був заснований і знаходиться під управлінням компанії Network.VC, яка більше 10 років активно займається венчурним інвестуванням у Кремнієвій Долині.

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«За цей час компанія здобула значний досвід, зокрема в інвестуванні в оборонні технології, підтримуючи такі проєкти, як Bavovna.AI та Swarmer», — йдеться в релізі.

Oppenheimer Acceleration виділяє кілька основних переваг співпраці: фінансування для розвитку стартапів, доступ до спеціалізованих лабораторій і експертних мереж, підтримка в рамках державних програм субсидій та грантів, а також допомога у пошуку клієнтів і стратегічних партнерів.

Нагадаємо, що український фонд Roosh Ventures проінвестував в американський стартап. Американський MedTech-стартап Toothio залучив додаткові $5 млн інвестицій, частину з яких надав український фонд Roosh Ventures. Сума внеску від Roosh Ventures не розкривається, хоча зазвичай їхні інвестиції варіюються від $100 000 до $1 млн.

Раніше ми писали, що засновник «Мівіни» запустив фонд для стартапів у сфері ШІ. За підтримки в’єтнамського мільярдера Фама Нята Вионга, відомого в Україні як засновник бренду «Мівіна», та компанії Vingroup офіційно запущено інвестиційний фонд VinVentures.

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