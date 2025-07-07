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Співвласника компанії-виробника Lovare та Мономах оголошено у розшук

07.07.2025 19:40
Микола Деркач
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Служба безпеки України оголосила у розшук Тараса Барабаша — співвласника компанії АТ «Мономах», одного з найбільших українських виробників чаю та кави

Співвласника компанії-виробника Lovare та Мономах оголошено у розшук

Фото: chatgpt.com

Як повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані МВС, датою зникнення Барабаша вказано 16 червня. Водночас, за матеріалами судового реєстру, 10 червня СБУ провела обшуки в офісах компанії та у помешканнях кількох її співробітників. Слідчі дії відбулись у межах кримінального провадження за статтею про пособництво державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України), вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ККУ).

Слідство вважає, що Барабаш, попри діючу заборону, налагодив схему постачання української продукції до росії — через транзит Польщею та Білоруссю. До організації поставок, за версією СБУ, було залучено головну бухгалтерку «Мономаха» та керівника відділу експортних продажів, на якого у Польщі зареєстровано компанію Lovare Sp. z o.o. Сам Барабаш, за даними правоохоронців, очолює білоруське ТОВ «Натур Текнолоджис».

Суть схеми, за версією СБУ, полягала у наступному: продукцію, виготовлену в Україні, експортували до польської компанії Lovare, звідти — до білоруської «Натур Текнолоджис», яка вже реалізовувала товар російським контрагентам.

Один із задокументованих напрямів поставок — до російського ТОВ «ЛДК», яке, за оперативною інформацією, отримувало продукцію щонайменше до травня 2024 року.

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Солом’янський райсуд Києва визнав доводи слідства достатніми для арешту техніки, вилученої під час обшуку у бухгалтерки — зокрема смартфона та ноутбука. Водночас у триманні під вартою суд відмовив, обравши запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Що відомо про компанію «Мономах»

За інформацією з YouControl, на кінець 2023 року власниками АТ «Мономах» були Богдан Барабаш (60,05%) і Тарас Барабаш (39,94%).

Після заборони низки російських брендів, які раніше займали до 40% українського ринку чаю, виторг компанії зріс більш ніж удвічі — до 2,3 млрд грн у 2024 році. За оцінками, нині частка «Мономаха» на українському ринку перевищує 25%.

Близько третини продажів забезпечує мережа супермаркетів АТБ (орієнтовно 700 млн грн на рік). Серед інших великих партнерів — Metro, «Варус», «Сільпо», «Велика кишеня», Auchan та Novus. Компанія також активно постачає чай та каву за держконтрактами — для Укрзалізниці, медзакладів, Нацгвардії та підрозділів ЗСУ.

Попри все, продукція брендів, пов’язаних із «Мономахом», досі доступна на російському маркетплейсі Wildberries, який не лише обслуговує покупців у рф, а й сплачує податки до її бюджету.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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