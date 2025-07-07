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Україна запровадила санкції проти російських криптосхем: що відомо

07.07.2025 13:40
Микола Деркач
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 60 компаній та 73 фізичних осіб, причетних до використання криптовалют для обходу міжнародних обмежень на користь росії. До переліку увійшли майнінгові компанії, криптобіржі, учасники фінансової інфраструктури та закордонні структури, які співпрацюють із рф

Україна запровадила санкції проти російських криптосхем: що відомо

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у матеріалі finansist.org.

Хто потрапив під санкції

Із 60 компаній, на які накладено санкції, 55 мають російську реєстрацію. Це частина ширшої ініціативи РНБО, спрямованої на блокування схем виведення капіталу через криптовалюти, які використовує росія.

За словами радника з санкційної політики при Офісі президента Владислава Власюка, санкції стосуються:

  • 19 найбільших майнінгових компаній, що допомагають обходити обмеження;
  • 17 операторів цифрових активів, частина з яких уже під санкціями США;
  • 19 компаній фінансової інфраструктури рф, включно з виробниками платіжного обладнання та посередниками;
  • 5 криптобірж, які беруть участь у переказах коштів в обхід санкцій.

Іноземні компанії, що допомагають рф

До санкційного списку також увійшли компанії, які не є резидентами рф, але сприяють обходу обмежень:

  • TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) — під санкціями США з березня 2024 року;
  • ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор EXMO.me, що працює на ринки рф, білорусі та Казахстану;
  • AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує біржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США;
  • Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — обслуговує обмін криптовалют, рублів і дирхамів;
  • Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — пірингова біржа, діяльність якої зосереджена на наданні послуг для росіян, теж під санкціями США.

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Санкції проти фізичних осіб і Центробанку рф

Окремо до списку внесено 73 фізичні особи — власники, керівники компаній і представники Центрального банку рф, причетні до фінансових операцій на крипторинку.

Які обмеження передбачені

Україна застосовує:

  • блокування активів;
  • заборону на господарську діяльність на території країни.

Ці дії узгоджені з міжнародною санкційною політикою, зокрема Сполучених Штатів.

Мільярди — через одну компанію

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення так:

«Тільки через одну компанію, яка вже під санкціями — ТОВ «А7», — з початку 2025 року росіяни провели кілька мільярдів доларів. І більшість цих коштів спрямовано на потреби військової промисловості РФ. Ми зупинятимемо всі подібні схеми».

Криптовалюти — новий канал обходу обмежень

На тлі міжнародної ізоляції банківської системи рф традиційні фінансові канали для неї фактично заблоковані. У відповідь росія дедалі активніше переходить на криптовалютні розрахунки. Це й зумовлює зростання уваги до крипторинку з боку України та її союзників.

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Рубрики: Війна з РосієюКриптовалютиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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