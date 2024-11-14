ПриватБанк тимчасово збільшить кешбеки та знижки «Зеленої п’ятниці»

Протягом кількох тижнів у програмі «Привіт» ПриватБанку діятимуть збільшені кешбеки та знижки «Зеленої п’ятниці»

Державний ПриватБанк повідомив, що з 18 листопада всі користувачі Приват24 отримають особливі пропозиції кешбеків та знижок «Зеленої п’ятниці» у програмі лояльності «Привіт».

Так, наприкінці осені традиційно розпочинається сезон осінніх розпродажів. На тлі цього ПриватБанк запустить спеціальні умови для покупки електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому і палива провідних брендів з вигодою до 20%.

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Щоб скористатись знижками «Зеленої п’ятниці», клієнти ПриватБанку можуть з 18 листопада і протягом двох тижнів заходити в програму лояльності «Привіт» та активувати найцікавіші пропозиції партнерів.

Наявні пропозиції знижок та кешбеків можна знайти в меню «Привіт» мобільного застосунку чи вебверсії Приват24. Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.

Нагадаємо, ПриватБанк оголосив, що не братиме комісії за платежі з бізнесу, починаючи з 6 листопада і до кінця грудня 2024-го. Це стосується підприємців, які під’єднають для прийому оплат за товари чи послуги застосунок «Термінал», що дозволяє використовувати власний Android смартфон чи iPhone як POS-термінал з вбудованим РРО.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив нову програму обслуговування для підприємців. Вона пропонує швидке відкриття рахунків онлайн, спеціальний тариф обслуговування та подарунки новим клієнтам.

Крім того, ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee. З початку листопада 2024 року до кінця квітня 2025-го українці зможуть отримати кешбек від 100 до 1000 грн за перекази з Канади через систему PrivatMoney та канадську фінтех компанію RemitBee.

Також ПриватБанк запустив нові кешбеки разом з Mastercard та ZEN.COM. ПриватБанк, платіжна система Mastercard та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM оголосили про нову програму підтримки, щоб зробити сучасні цифрові міжнародні перекази доступнішими для українців.

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