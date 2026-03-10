close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оштрафував пʼять фінкомпаній

10.03.2026 18:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до п’яти страхових компаній заходи впливу за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг

НБУ оштрафував пʼять фінкомпаній

Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовані до: ПРАТ «СК «Бусін» (ЄДРПОУ 19492371), ПРАТ «СК «Аско ДС» (ЄДРПОУ 13494943), ПРАТ «Страхові Гарантії України» (ЄДРПОУ 33832772), ПРАТ «СК «Колоннейд Україна» (ЄДРПОУ 25395057), ПРАТ «СК «Сузір’я» (ЄДРПОУ 22891956).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 березня 2026 року за результатами здійснення безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Щодо заходу впливу до ПРАТ «СК «Бусін»

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 259 410,00 грн застосовано до страхової компанії за подання до Національного банку регуляторної звітності, яка містить недостовірні дані. Це є порушенням Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

Цікаве по темі: НБУ оштрафував «Акцент-Банк»: причина

Щодо заходів впливу до ПРАТ «СК «Аско ДС», ПРАТ «Страхові Гарантії України», ПРАТ «СК «Колоннейд Україна», ПРАТ «СК «Сузір’я»

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 129 705,00 грн до кожного зі страховиків застосовано за подання до Національного банку регуляторної звітності, яка містить недостовірні дані. Це є порушенням Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

П’ять вищеперерахованих страховиків зобов’язані сплатити штрафи впродовж місяця з дня набрання чинності цими рішеннями.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома вищезазначених страхових компаній у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома рішень про накладення штрафів є день надсилання таких рішень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ підкріпить каси банків готівковою іноземною валютою

Кого та на скільки оштрафував НБУ в лютому 2026

Обрано нового голову Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ оштрафував «Акцент-Банк»: причина 10.03.2026

НБУ оштрафував «Акцент-Банк»: причина
НБУ підкріпить каси банків готівковою іноземною валютою 09.03.2026

НБУ підкріпить каси банків готівковою іноземною валютою
Кого та на скільки оштрафував НБУ в лютому 2026 09.03.2026

Кого та на скільки оштрафував НБУ в лютому 2026
Обрано нового голову Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ 07.03.2026

Обрано нового голову Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ
Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ 06.03.2026

Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ
Міжнародні резерви зменшилися у лютому — НБУ 06.03.2026

Міжнародні резерви зменшилися у лютому — НБУ
Вибір редакції
Всі
Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

 Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
Останні новини
Сьогодні  18:00

НБУ оштрафував пʼять фінкомпаній

 Сьогодні  17:10

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

 Сьогодні  16:50

Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»

 Сьогодні  15:40

Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit

 Сьогодні  13:20

Космічні бурі можуть приховувати повідомлення від інопланетян — дослідження

 Сьогодні  12:10

У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція

 Сьогодні  11:10

3 нафтові ETF, на які варто звернути увагу інвесторам

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.