НБУ оштрафував пʼять фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) застосував до п’яти страхових компаній заходи впливу за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг

Заходи впливу застосовані до: ПРАТ «СК «Бусін» (ЄДРПОУ 19492371), ПРАТ «СК «Аско ДС» (ЄДРПОУ 13494943), ПРАТ «Страхові Гарантії України» (ЄДРПОУ 33832772), ПРАТ «СК «Колоннейд Україна» (ЄДРПОУ 25395057), ПРАТ «СК «Сузір’я» (ЄДРПОУ 22891956).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 березня 2026 року за результатами здійснення безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Щодо заходу впливу до ПРАТ «СК «Бусін»

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 259 410,00 грн застосовано до страхової компанії за подання до Національного банку регуляторної звітності, яка містить недостовірні дані. Це є порушенням Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

Щодо заходів впливу до ПРАТ «СК «Аско ДС», ПРАТ «Страхові Гарантії України», ПРАТ «СК «Колоннейд Україна», ПРАТ «СК «Сузір’я»

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 129 705,00 грн до кожного зі страховиків застосовано за подання до Національного банку регуляторної звітності, яка містить недостовірні дані. Це є порушенням Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

П’ять вищеперерахованих страховиків зобов’язані сплатити штрафи впродовж місяця з дня набрання чинності цими рішеннями.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома вищезазначених страхових компаній у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома рішень про накладення штрафів є день надсилання таких рішень.

Джерело: НБУ.