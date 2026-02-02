3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Розпродаж на крипторинку тривав і протягом вихідних: інвесторів стривожив вибір президента США Дональда Трампа на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС)

Новим головою ФРС став Кевін Ворш. Його вважають «яструбиним» політиком, і він може знижувати відсоткові ставки не так швидко або не так суттєво, як очікували інвестори, з огляду на його позицію щодо інфляції.

«Цього тижня все зводиться до ринку праці та корпоративних прибутків, — йдеться в Kobeissi Letter. — Сезон звітності у розпалі, а макроекономічна невизначеність зросла».

Економічні події 2–6 лютого

Тиждень стартує зі звіту ISM Manufacturing PMI за січень, який показує стан виробничого сектору США.

Великий тиждень для статистики щодо ринку праці почнеться у вівторок (3 лютого) із даних JOLTS про кількість відкритих вакансій за грудень. Далі в четвер (5 лютого) оприлюднять звіт про первинні заявки на допомогу з безробіття, а в п’ятницю (6 лютого) — звіт про зайнятість за січень.

«Через торішній шатдаун уряду ми не мали багато можливостей чітко оцінити стан ринку праці та інфляції, тож, імовірно, ці показники будуть важливішими, ніж зазвичай», — сказав Майкл Рейнольдс, віцепрезидент з інвестиційної стратегії в Glenmede.

Після засідання ФРС ринки тепер закладають у ціни те, що центробанк утримається від подальшого зниження ставок щонайменше до червня. Водночас будь-яке несподіване погіршення на ринку праці може змінити ці очікування.

Цього тижня на фондові ринки також вплине нова хвиля корпоративних звітів, зокрема від Alphabet та Amazon — двох компаній із так званої Magnificent 7. Це стане додатковим тестом для акцій після розчарувального звіту Microsoft.

Крипторинки оновили річні мінімуми

За вихідні з крипторинків вивели понад $250 млрд, через що загальна капіталізація впала до $2,67 трлн — це найнижчий рівень із квітня 2025 року.

Усі здобутки за останні дев’ять місяців тепер зникли: ринок увійшов у зону «ведмежого» тренду, і, схоже, чотирирічний циклічний патерн залишається чинним.

Біткоїн впав до мінімуму за дев’ять місяців, ненадовго опустившись нижче $76 000. Це падіння відкинуло його на 40% від історичного максимуму.

Ціна Ethereum повернулася до «ведмежих» мінімумів: за вихідні актив просів на 14% — до $2 250, що є найнижчим рівнем із травня 2025 року.

Альткоїни фактично «рознесло»: більшість із них зараз на 70–80% нижче своїх піків, а панічні продажі переходять у новий тиждень.

Джерело: CryptoPotato.