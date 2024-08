Біткоїн відступає: аналітики окреслили наступну критичну лінію підтримки

Оскільки Біткоїн знову відступає, аналітики шукають технічні індикатори та сигнали, які могли б дати підказки щодо того, куди він рухатиметься далі

Ціни на Біткоїн значно знизилися під час ранкової азійської торгової сесії в понеділок, знову опустившись нижче психологічного рівня в $60 000.

12 серпня постачальник даних про криптовалюти CoinGlass повідомив, що теплова карта ліквідацій показує ключові лінії першого тесту на рівні близько $56 800. Якщо ціни на BTC відскочать від цього рівня, він протестує вищі рівні, але слабший відскок може призвести до подальшого падіння, зазначили в компанії.

First test $56800, if the bounce is strong, we will test higher levels. If the bounce is weak, we will go to lower price levels.

Теплова карта ліквідації забезпечує візуальне представлення потенційних рівнів ліквідації позицій з кредитним плечем на ринку біткоїнів. Вона показує, де на ринку сконцентрована велика кількість стоп-лоссів і ліквідаційних ордерів.

Наразі CoinGlass повідомляє, що за останні 24 години було ліквідовано $156 млн, більшість з яких припадає на довгі позиції по BTC.

Якщо ціни на Біткоїн впадуть до цих “гарячих” рівнів, це може спровокувати каскад ліквідацій, оскільки кредитне плече буде вимито, що призведе до швидкого падіння цін. Саме це сталося минулого понеділка, 5 серпня, коли BTC втратив $12 000 менш ніж за день.

11 серпня аналітик CrypNuevo повідомив своїм 107 000 підписникам у мережі X, що найімовірнішим наступним кроком буде падіння BTC наполовину від рівня минулого тижня, тобто до позначки $53 400.

$BTC Sunday update:

This move is the most likely scenario based on previous experience & confluences – within a time frame of 1-2 weeks.

Not sure which news or event will be the cataclyst this time but it feels that the chart is ahead this time.

Let’s look at the details🧵👇 : pic.twitter.com/tFWRT00dxk

