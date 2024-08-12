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Біткоїн відступає: аналітики окреслили наступну критичну лінію підтримки

12.08.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Оскільки Біткоїн знову відступає, аналітики шукають технічні індикатори та сигнали, які могли б дати підказки щодо того, куди він рухатиметься далі

Біткоїн відступає: аналітики окреслили наступну критичну лінію підтримки

Фото: pixabay.com

Ціни на Біткоїн значно знизилися під час ранкової азійської торгової сесії в понеділок, знову опустившись нижче психологічного рівня в $60 000.

12 серпня постачальник даних про криптовалюти CoinGlass повідомив, що теплова карта ліквідацій показує ключові лінії першого тесту на рівні близько $56 800. Якщо ціни на BTC відскочать від цього рівня, він протестує вищі рівні, але слабший відскок може призвести до подальшого падіння, зазначили в компанії.

Теплова карта ліквідації забезпечує візуальне представлення потенційних рівнів ліквідації позицій з кредитним плечем на ринку біткоїнів. Вона показує, де на ринку сконцентрована велика кількість стоп-лоссів і ліквідаційних ордерів.

Наразі CoinGlass повідомляє, що за останні 24 години було ліквідовано $156 млн, більшість з яких припадає на довгі позиції по BTC.

Якщо ціни на Біткоїн впадуть до цих “гарячих” рівнів, це може спровокувати каскад ліквідацій, оскільки кредитне плече буде вимито, що призведе до швидкого падіння цін. Саме це сталося минулого понеділка, 5 серпня, коли BTC втратив $12 000 менш ніж за день.

11 серпня аналітик CrypNuevo повідомив своїм 107 000 підписникам у мережі X, що найімовірнішим наступним кроком буде падіння BTC наполовину від рівня минулого тижня, тобто до позначки $53 400.

“Невідомо, яка новина чи подія стане каталізатором, але відчувається, що графік цього разу випереджає події”.

Альткоїни “стікають кров’ю”

11 серпня засновник MN Capital Міхаель ван де Поппе зазначив, що ринкова капіталізація альткоїнів знизилася на 60% від свого історичного максимуму, в той час, як ринкова капіталізація Біткоїна знизилася лише на 15%, оскільки його домінування зросло.

Водночас трейдер і аналітик Mags зауважив, що ринкова капіталізація альткоїнів знову тестує довгострокову висхідну лінію тренду.

“За останні сім років щоразу, коли ринкова капіталізація альткоїнів тестувала цю зону підтримки, ми спостерігали значний відскок альткоїнів”, — додав Mags.

Більшість альткоїнів сьогодні поводяться як завгодно, але тільки не підстрибують: Solana (SOL), Toncoin (TON) і Dogecoin (DOGE) втратили понад 7%. Решта наразі являють собою море червоного, прямуючи за своїм старшим братом, який відкочується вниз.

Про 3 ознаки стійких ведмежих настроїв на ринку криптовалют ми писали раніше.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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Біткоїн відступає: аналітики окреслили наступну критичну лінію підтримки

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