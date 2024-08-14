Найбільша криптовалютна біржа ЄС випустила критичне попередження для користувачів

Bitpanda випустила критичне попередження для своїх користувачів та широкої криптовалютної спільноти

Найбільша європейська криптовалютна біржа Bitpanda попереджає про збільшення кількості SMS-фішингу та спроб шахрайства, спрямованих на акаунти користувачів. Попередження, поширене через офіційний акаунт Bitpanda на X, має на меті захистити клієнтів від того, щоб вони не стали жертвами такого типу шахрайства.

Bitpanda додає, що вона ніколи не буде просити користувачів дзвонити або відправляти кошти.

Beware of fraudulent SMS messages – scam messages may appear next to legitimate ones. Bitpanda will never ask you to call us or send funds anywhere. If you have any questions or concerns, please contact us immediately via our helpdesk: https://t.co/bKVP5QMkne pic.twitter.com/RTcFx8oNMo — Bitpanda (@Bitpanda_global) August 13, 2024

Це попередження підкреслює винахідливість шахраїв, які тепер можуть розміщувати свої повідомлення поруч з офіційними повідомленнями з перевірених джерел. Зі зростанням популярності цифрових активів спроби фішингу та шахрайські публікації стають все більш поширеними, що робить вкрай важливим для користувачів зберігати пильність і застосовувати найкращі практики для захисту своїх активів.

У відео, опублікованому разом з твітом Bitpanda, криптовалютна біржа заявила, що вона не має вхідного телефонного номера, а це означає, що вона ніколи не проситиме користувачів передзвонити, зателефонувати на певний номер або переказати кошти куди-небудь з будь-якої причини.

Bitpanda також заявила, що ніколи не буде запитувати баланс рахунку користувача, пароль, 2FA або SMS-коди.

Інструкції з безпеки

По-перше, користувачі криптовалют повинні переконатися, що вони переходять лише за офіційними посиланнями. Закладки офіційних сайтів можуть стати в пригоді, замість того, щоб покладатися на випадкові результати пошукової системи.

По-друге, зберігайте спокій, оскільки шахраї зазвичай створюють хибне відчуття терміновості, щоб змусити жертв приймати поспішні рішення. Користувачі криптовалют повинні мати час, щоб оцінити ситуацію і перевірити будь-які запити, перш ніж діяти.

По-третє, користувачі криптовалют повинні уникати посилань. Вони ніколи не повинні переходити за посиланнями в сторонніх повідомленнях, навіть якщо вони виглядають легітимними. Користувачі також повинні завжди перевіряти автентичність повідомлень.

З метою безпеки користувачі криптовалют повинні захищати свою особисту інформацію, ніколи не ділитися паролями, 2FA або будь-якою іншою конфіденційною інформацією і, нарешті, повідомляти про підозрілу активність.

Раніше ми писали про п’ять найпоширеніших міфів, пов’язаних з кібербезпекою.

Корисна інформація:

За матеріалами u.today