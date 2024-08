Найбільша криптовалютна біржа ЄС випустила критичне попередження для користувачів

Bitpanda випустила критичне попередження для своїх користувачів та широкої криптовалютної спільноти

Найбільша європейська криптовалютна біржа Bitpanda попереджає про збільшення кількості SMS-фішингу та спроб шахрайства, спрямованих на акаунти користувачів. Попередження, поширене через офіційний акаунт Bitpanda на X, має на меті захистити клієнтів від того, щоб вони не стали жертвами такого типу шахрайства.

Bitpanda додає, що вона ніколи не буде просити користувачів дзвонити або відправляти кошти.

Beware of fraudulent SMS messages – scam messages may appear next to legitimate ones. Bitpanda will never ask you to call us or send funds anywhere.

If you have any questions or concerns, please contact us immediately via our helpdesk: https://t.co/bKVP5QMkne pic.twitter.com/RTcFx8oNMo

— Bitpanda (@Bitpanda_global) August 13, 2024