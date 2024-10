Скільки коштував Біткоїн цього дня 14 років тому

Цей день також став переломним моментом в історії криптовалют

Чотирнадцять років тому Біткоїн, перша у світі криптовалюта, востаннє торгувався за скромну ціну в один цент. За словами історика Біткоїна Піта Ріццо, ця віха знаменує собою важливий момент в історії цифрових валют, підкреслюючи дивовижний шлях, який Біткоїн пройшов з перших днів свого існування.

FUN FACT: 14 years ago today, you had your last chance to buy #Bitcoin for $0.01 ✨ pic.twitter.com/XP6vIe6jk6

