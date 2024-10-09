Скільки коштував Біткоїн цього дня 14 років тому

Цей день також став переломним моментом в історії криптовалют

Чотирнадцять років тому Біткоїн, перша у світі криптовалюта, востаннє торгувався за скромну ціну в один цент. За словами історика Біткоїна Піта Ріццо, ця віха знаменує собою важливий момент в історії цифрових валют, підкреслюючи дивовижний шлях, який Біткоїн пройшов з перших днів свого існування.

FUN FACT: 14 years ago today, you had your last chance to buy #Bitcoin for $0.01 ✨ pic.twitter.com/XP6vIe6jk6 — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) October 8, 2024

9 жовтня 2010 року став одним з перших днів, коли Біткоїн досягнув ціни, що почала відображати його висхідну цінність. У той час мало хто міг передбачити, якого стрімкого зростання зазнає BTC. Створений таємничим Сатоші Накамото, Біткоїн спочатку торгувався лише на приватних форумах між першими користувачами, майнерами та ентузіастами.

На той час Біткоїн все ще був нішевим проєктом, відомим лише невеликій групі людей. За роки, що минули після історичної позначки в один цент, ціна Біткоїна стрімко зросла, досягнувши в середині березня цього року історичного максимуму — близько $74 000.

Цінова динаміка Біткоїна

На момент написання матеріалу ціна BTC за останні 24 години знизилась на 0,70% до $62 527. Сьогодні на початку торгів Біткоїн впав до мінімуму в $61 976 після того, як в понеділок ненадовго досяг добового максимуму в $64 467. Таким чином він розгубив майже весь свій прибуток за попередні сім днів.

Наразі трейдери очікують на засідання Федеральної резервної системи, які відбудуться пізніше цього тижня, щоб отримати підказки щодо подальшого руху криптовалют. ФРС планує оприлюднити протокол засідання FOMC, а також важливі економічні дані за серпень.

Про перший день Біткоїна на біржі, та яким тоді був курс головної криптовалюти, ми писали раніше.

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За матеріалами U.Today