XRP втратив $7 млрд ринкової капіталізації під час масштабного обвалу

29-30 січня криптовалютний ринок пережив серйозну турбулентність: більшість великих монет зазнали втрат, і найбільше постраждав XRP

Так, XRP за добу подешевшав на 7% — рух, який призвів до тижневого падіння на 8,41%, — і станом на момент написання матеріалу торгувався у межах $1,75.

За ринковою капіталізацією XRP втратив до $7 млрд, оскільки оцінка криптовалюти обвалилася зі $114 млрд до $107 млрд станом на ранок 30 січня.

Чому XRP падає сьогодні

Загальний обвал, схоже, зумовлений низкою зовнішніх чинників, які посилили ширший спад на ринку цифрових активів, що почався ще у жовтні 2025 року — невдовзі після того, як Біткоїн (BTC) зафіксував свій останній історичний максимум (ATH) поблизу $125 000.

Сам XRP перебуває в низхідному тренді ще довше: попри суттєву волатильність, свого останнього піку вище $3,50 він досяг ще в липні та до 30 січня 2026 року втратив близько $103 млрд ринкової капіталізації.

Чинники, що спричинили найсвіжіший обвал, різні. Президент Дональд Трамп у п’ятницю вранці активізував протистояння з головою ФРС Джеромом Пауеллом, назвавши Кевіна Ворша його заміною, і водночас зіштовхнувся з імовірністю нового шатдауну уряду вже 31 січня.

Читайте також: Падіння Біткоїна до $81 000 спровокувало хвилю ліквідацій майже на $2 млрд

Якщо дивитися за межі США, ситуація також не є суттєво стабільнішою. Протягом кількох тижнів США нарощують військову присутність на Близькому Сході, через що деякі спостерігачі оцінюють, що нова атака на Іран є неминучою.

Ба більше, кілька нещодавніх повідомлень свідчать, що президенту Трампу представили кілька варіантів удару по країні, однак він, як стверджується, ще не ухвалив рішення.

Чи втратили інвестори віру в економіку США

Принаймні частину розпродажу ризикових активів також можна пов’язати із ширшою втратою довіри серед інвесторів. На таку можливість вказав і 10% обвал акцій Microsoft (NASDAQ: MSFT) 29 січня на тлі дещо неоднозначного фінансового звіту.

Те, що інвестори нервують, підтверджує і той факт, що разом із чутливими до ризику цифровими активами, які за день втратили загалом $200 млрд оцінки, золото — традиційний «тихий притулок» — також «стерло» майже $3 трлн лише за 24 години.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

За матеріалами finbold.com.