Фонд гарантування вкладів отримав нову директорку

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) своїм рішенням призначила Ольгу Сергіївну Білай на посаду директора-розпорядника Фонду з 11 листопада 2024 року

Про це йдеться в пресрелізі Фонду.

«Перед командою Фонду стоять серйозні виклики, пов’язані, насамперед, з тим, що Україна третій рік поспіль перебуває в умовах повномасштабної війни. Для нас важливо зберегти та розвинути напрацювання Фонду з посилення стійкості системи гарантування вкладів та збереження довіри суспільства до банківської системи. Серед ключових завдань, які ми ставимо перед собою, — реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог з огляду на перспективи членства України в ЄС. Зокрема, ми продовжимо рух до поширення гарантій на юридичних осіб та окремі небанківські фінансові установи, а також послідовно працюватимемо над розбудовою дієвої системи раннього реагування. Ще один важливий напрям — доведення до остаточних судових рішень вимог до екс-власників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків з кредиторами банків та державою», — наголосила Ольга Білай.

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Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу строком на 5 років.

Ольга Білай була призначена тимчасовою виконувачкою обов’язків директора-розпорядника з 18 липня 2024 року у зв’язку з завершенням п’ятирічного строку на посаді директора-розпорядника Світлани Рекрут.

Нагадаємо, що ФГВФО завершив процес ліквідації акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «Аркада». Ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим. Повноваження ФГВФО як ліквідатора банку «Аркада» також припинено.

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