Мінсоцполітики та ПФУ запускають проєкт «таємний покупець»

Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України запускають проєкт «таємний покупець» у відділеннях Фонду по країні

Цей проєкт спрямований на виявлення системних недоліків в обслуговуванні громадян у відділеннях ПФУ, що дозволить переглянути, оптимізувати та вдосконалити робочі процедури Фонду.

Головною метою проєкту є забезпечення зручності та комфорту громадян при отриманні послуг у відділеннях ПФУ, а також підвищення рівня клієнтського сервісу до найвищих стандартів.

«Ми щиро вдячні нашим партнерам за те, що вони погодились реалізувати, спільно з нами, цей проєкт, розробили методологію оцінки якості сервісу у відділеннях Пенсійного фонду, та візьмуть на себе реалізацію самого проєкту. Це дозволить забезпечити максимальну незалежність і незаангажованість оцінки, а відтак — якісно виявити недоліки у сервісах Пенсійного фонду, і в майбутньому — виправити їх, — зазначила з цього приводу перша заступник Міністра соціальної політики Дарія Марчак. — Наша мета — зробити так, аби будь-який клієнт Пенсійного фонду в Україні отримав максимально якісний, швидкий та комфортний сервіс».

Цікаве по темі: Наскільки скоротиться населення України до 2050 — Мінсоцполітики

Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20 регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду. Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та ін.

Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, «клієнтоорієнтованості» органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Instagram тестує нову ШІ-функцію: чим особлива

MuchBetter створила безконтактний платіжний перстень

Ринкова капіталізація Amazon вперше перевищила $2 трлн

За матеріалами: kmu.gov.ua.