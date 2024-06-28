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Мінсоцполітики та ПФУ запускають проєкт «таємний покупець»

28.06.2024 18:30
Ольга Деркач
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Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України запускають проєкт «таємний покупець» у відділеннях Фонду по країні

Мінсоцполітики та ПФУ запускають проєкт «таємний покупець»

Мінсоцполітики та ПФУ запускають проєкт «таємний покупець» Фото: freepik.com

Цей проєкт спрямований на виявлення системних недоліків в обслуговуванні громадян у відділеннях ПФУ, що дозволить переглянути, оптимізувати та вдосконалити робочі процедури Фонду.

Головною метою проєкту є забезпечення зручності та комфорту громадян при отриманні послуг у відділеннях ПФУ, а також підвищення рівня клієнтського сервісу до найвищих стандартів.

«Ми щиро вдячні нашим партнерам за те, що вони погодились реалізувати, спільно з нами, цей проєкт, розробили методологію оцінки якості сервісу у відділеннях Пенсійного фонду, та візьмуть на себе реалізацію самого проєкту. Це дозволить забезпечити максимальну незалежність і незаангажованість оцінки, а відтак — якісно виявити недоліки у сервісах Пенсійного фонду, і в майбутньому — виправити їх, — зазначила з цього приводу перша заступник Міністра соціальної політики Дарія Марчак. — Наша мета — зробити так, аби будь-який клієнт Пенсійного фонду в Україні отримав максимально якісний, швидкий та комфортний сервіс».

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Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20 регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду. Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та ін.

Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, «клієнтоорієнтованості» органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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