Банківський гігант підвищив цільову ціну на срібло

Citigroup (найбільший світовий інвестиційний банк родом із США) різко підвищив короткостроковий прогноз щодо срібла після того, як метал подорожчав значно більше за попередні очікування — на тлі сильного інвесторського попиту та покупок, зумовлених імпульсом

Станом на момент написання матеріалу срібло торгувалося на рівні $112, додавши майже 55% лише від початку 2026 року на тлі ширшого інтересу інвесторів до «захисних» сировинних активів. У банку тепер очікують помітно більшого потенціалу зростання у найближчі тижні.

Прогноз Citi щодо срібла

За словами Максиміліана Лейтона, Global Head of Commodities Research у Citi, срібло вже перевищило попередню ціль на горизонті 0–3 місяці, яку підвищили лише кілька тижнів тому. У відповідь на прискорення ралі банк тепер очікує додаткове зростання на 30%–40% у найближчі тижні та підвищує короткострокову точкову цільову ціну до $150 за унцію.

Зазначається, що це відбувається після того, як срібло нещодавно сягнуло рекордного внутрішньоденного максимуму поблизу $118 за унцію 26 січня, тоді як співвідношення золота до срібла опустилося нижче 50, що підтримує давню позицію Citi про те, що срібло випереджатиме золото.

«Ми були бичачими щодо срібла — і напряму, і відносно золота — багато місяців та залишаємося такими найближчими тижнями.<…> Ми зберігаємо тактичний бичачий погляд і підвищуємо нашу 0–3-місячну точкову цільову ціну до $150/oz», – сказав Лейтон.

Він зазначив, що ралі зумовлене насамперед потоками капіталу, а не традиційними фундаментальними факторами, причому срібло дедалі частіше торгується як «плечова» версія золота.

За його словами, посилення геополітичних ризиків і відновлені побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи США підживлюють сильний інвестиційний та спекулятивний попит, через що Citi зберігає тактично «бичачу» позицію.

Водночас аналіз Citi вказує, що зростання очолює Китай, а також долучаються Індія та ширша глобальна роздрібна участь.

На цьому тлі ринкові премії в Китаї та Індії різко зросли, навіть попри те, що зазвичай «ведмежі» сигнали — зниження обсягів ETF і слабші позиції на Comex — не змогли сповільнити зростання цін.

Попри те, що китайська влада запровадила жорсткіші заходи, зокрема підвищила маржинальні вимоги та ввела обмеження на підписку на срібні ETF, Лейтон сказав, що ці кроки навряд чи суттєво стримають роздрібний попит.

Довгостроковий прогноз щодо срібла

Оцінюючи довші історичні взаємозв’язки, Citi зазначив: подальше стискання співвідношення золота до срібла може обґрунтовувати ціни в діапазоні $160–$170, хоча більш екстремальні сценарії вважають малоймовірними.

Додаткову підтримку сріблу окреслив Клаудіо Вевель, стратег J. Safra Sarasin. Він звернув увагу на зниження очікувань щодо скорочення ставок у США, зростання статусу срібла як критично важливого матеріалу та посилення глобальних обмежень пропозиції.

Вевель також зазначив, що обмеження на китайський експорт і рекордно високі ціни на золото підштовхують інвесторів до срібла як альтернативного «захисного» активу.

Водночас, попри «бичачий» прогноз і триваюче ралі, низка учасників ринку попереджає, що поточне зростання може бути нетривалим, адже історичні тенденції активу вказують на можливий близький відкат.

За матеріалами finbold.com.