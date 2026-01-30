Рон Пол попереджає, що фіатна система на межі зламу

Колишній конгресмен Рон Пол стверджує, що економіка США наближається до критичної точки, оскільки стрімке зростання боргу, знецінення фіатних грошей і поглиблення фінансової нерівності можуть завершитися тим, що він назвав «великим банкрутством» для країни

В інтерв’ю Девіду Ліну 28 січня Пол заявив, що за федерального боргу приблизно $38 трлн країна опинилася в якісно іншому моменті, ніж під час попередніх бюджетних «страшилок».

За його словами, тоді кризи зрештою минали, однак нинішня ситуація серйозніша, бо США «витратили так багато свого багатства», зловживали доларом і підірвали свою довіру через надмірні зовнішньополітичні амбіції.

«Ми проїли цінність долара, зловживаючи ним. Ми проїли довіру на міжнародній арені, бо, як на мене, людям стає не по собі від того, як ми розмахуємо зовнішньою політикою», — сказав Пол.

Він також навів як історичний приклад початок 1920-х років, коли відбулося різке, але короткочасне економічне падіння.

Натомість нинішні спроби відтермінувати неминуче коригування через дефіцитні витрати та монетарне пом’якшення, на його думку, можуть лише погіршити проблему.

Долар під тиском

«Долар у біді», — сказав Пол, додавши, що фінансові ринки вже подають сигнали стресу. Однією з ознак він назвав стрімке зростання цін на золото та, за його словами, «моторошне» середовище з екстремальною волатильністю й невизначеністю.

Говорячи про дорогоцінний метал, Пол зазначив, що ціна на рівні близько $5 000 за унцію відображає зростання недовіри до фіатних грошей. Відтак він попередив: якщо нинішня політика збережеться, долар зрештою може повністю втратити свою цінність, адже інвестори масово виходитимуть із валюти в реальні активи. Хоча раніше він припускав, що золото може подорожчати до $20 000 за унцію, тепер Пол застерігає, що сама монетарна система може зруйнуватися ще до того, як така цифра матиме практичний сенс.

Окремою проблемою він назвав нерівність доходів. Колишній конгресмен вважає, що вона безпосередньо пов’язана зі знеціненням валюти, а інфляція непропорційно б’є по нижчому та середньому класах. Через це інфляція, за його словами, виглядає як прихований «підступний податок», який карає тих, хто отримує нові гроші останніми, і може бути болючішим за прибуткові податки, які сплачують люди з високими доходами.

