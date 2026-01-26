close-btn
PaySpaceMagazine

Ринки наближаються до значної корекції — експерт

26.01.2026 16:20
Ольга Деркач

Попри те, що більшість ринків торгується поблизу історичних максимумів, Кріс Вермеулен, головний ринковий стратег The Technical Traders, заявив: з’являються чіткі ознаки виснаження, а технічна картина вказує на відчутну корекцію найближчими тижнями

Ринки наближаються до значної корекції — експерт

Фото: pexels.com

Вермеулен зазначив, що нещодавня динаміка цін нагадує попередні сценарії формування піку: сильне ралі змінюється різким відкатом, далі йде коротка консолідація та незначне оновлення максимумів — після чого імпульс ламається.

Він додав, що зростання вгору помітно ослабло, а це підвищує ризик раптового й агресивного падіння.

Окрема причина для занепокоєння — слабшання «лідерства» серед великих технологічних компаній. Зокрема, Magnificent 7, які забезпечили значну частину зростання S&P 500 та Nasdaq, нині рухаються в боковику й демонструють дедалі більш ведмежі ознаки.

На думку Вермеулена, втрата імпульсу підточує ширші індекси, передусім Nasdaq, та сигналізує про згасання інвесторського інтересу до тем, які ще недавно домінували.

Він також попередив, що ралі в дорогоцінних металах виглядає дедалі більш «перегрітим», що підвищує ризик стрімкого кульмінаційного піку (blow-off peak) та формування великої вершини протягом найближчих тижнів або місяців.

«Ми дуже близькі до дуже значної корекції в акціях і до кульмінаційного піку в металах, який також сформує велику вершину протягом наступних тижнів або, можливо, кількох місяців», — сказав він.

Цікаве по темі: Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs

Спекулятивні активи втрачають імпульс

Вермеулен додав, що активи, які раніше були спекулятивними, зокрема Біткоїн (BTC), уже втратили імпульс, і тепер подібний процес проявляється й у техсекторі. Оскільки інвестори втомлюються від бокового руху, капітал перетікає з «акцій зростання» в сильніші тренди, передусім у дорогоцінні метали.

З технічного погляду він бачить обмежений потенціал подальшого зростання американських акцій: для S&P 500 це приблизно 4,5% до рівня опору біля 7 225. Nasdaq також може підрости, однак будь-яке випередження S&P 500 на тлі слабкої участі Magnificent 7 буде сигналом руйнування ринкового лідерства.

Зі зворотного боку, акції все ще можуть відкотитися на 1%–2% перед тим, як знайти підтримку. Хоча довгострокові тренди залишаються бичачими — ціни тримаються вище зростаючих ковзних середніх — Вермеулен зазначив, що такі умови часто передують більшим пізнім цикловим корекціям.

Він підсумував: якщо домінантні технологічні акції чітко розвернуться вниз, це може швидко посилити тиск продажів і запустити широку, потенційно жорстку корекцію ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року

Ідеальний портфель на випадок ринкової кризи від Рея Даліо

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку 26.01.2026

BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку
Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs 24.01.2026

Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs
Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року 22.01.2026

Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року
Ідеальний портфель на випадок ринкової кризи від Рея Даліо 22.01.2026

Ідеальний портфель на випадок ринкової кризи від Рея Даліо
Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом 22.01.2026

Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом
2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу 22.01.2026

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:00

Квантові комп’ютери мають серйозні недоліки: попередження вчених

 Сьогодні  18:20

Криптоаналітик назвав умову, за якої XRP може зрости до $27

 Сьогодні  17:40

Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу

 Сьогодні  17:00

Відкриття та закриття бізнесу в Україні у 2025 році — аналітика YC.Market

 Сьогодні  16:20

Ринки наближаються до значної корекції — експерт

 Сьогодні  15:40

Ощадбанк отримав нового керівника

 Сьогодні  15:00

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.