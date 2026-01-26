Ринки наближаються до значної корекції — експерт

Попри те, що більшість ринків торгується поблизу історичних максимумів, Кріс Вермеулен, головний ринковий стратег The Technical Traders, заявив: з’являються чіткі ознаки виснаження, а технічна картина вказує на відчутну корекцію найближчими тижнями

Вермеулен зазначив, що нещодавня динаміка цін нагадує попередні сценарії формування піку: сильне ралі змінюється різким відкатом, далі йде коротка консолідація та незначне оновлення максимумів — після чого імпульс ламається.

Він додав, що зростання вгору помітно ослабло, а це підвищує ризик раптового й агресивного падіння.

Окрема причина для занепокоєння — слабшання «лідерства» серед великих технологічних компаній. Зокрема, Magnificent 7, які забезпечили значну частину зростання S&P 500 та Nasdaq, нині рухаються в боковику й демонструють дедалі більш ведмежі ознаки.

На думку Вермеулена, втрата імпульсу підточує ширші індекси, передусім Nasdaq, та сигналізує про згасання інвесторського інтересу до тем, які ще недавно домінували.

Він також попередив, що ралі в дорогоцінних металах виглядає дедалі більш «перегрітим», що підвищує ризик стрімкого кульмінаційного піку (blow-off peak) та формування великої вершини протягом найближчих тижнів або місяців.

«Ми дуже близькі до дуже значної корекції в акціях і до кульмінаційного піку в металах, який також сформує велику вершину протягом наступних тижнів або, можливо, кількох місяців», — сказав він.

Цікаве по темі: Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs

Спекулятивні активи втрачають імпульс

Вермеулен додав, що активи, які раніше були спекулятивними, зокрема Біткоїн (BTC), уже втратили імпульс, і тепер подібний процес проявляється й у техсекторі. Оскільки інвестори втомлюються від бокового руху, капітал перетікає з «акцій зростання» в сильніші тренди, передусім у дорогоцінні метали.

З технічного погляду він бачить обмежений потенціал подальшого зростання американських акцій: для S&P 500 це приблизно 4,5% до рівня опору біля 7 225. Nasdaq також може підрости, однак будь-яке випередження S&P 500 на тлі слабкої участі Magnificent 7 буде сигналом руйнування ринкового лідерства.

Зі зворотного боку, акції все ще можуть відкотитися на 1%–2% перед тим, як знайти підтримку. Хоча довгострокові тренди залишаються бичачими — ціни тримаються вище зростаючих ковзних середніх — Вермеулен зазначив, що такі умови часто передують більшим пізнім цикловим корекціям.

Він підсумував: якщо домінантні технологічні акції чітко розвернуться вниз, це може швидко посилити тиск продажів і запустити широку, потенційно жорстку корекцію ринку.

Джерело: Finbold.