Золото обвалилося на $2,7 трлн: названо причини

Після того, як за декілька років золото зросло більш ніж удвічі, додавши 27% у перші тижні 2026 року, 29 січня воно раптово розвернулося вниз: за добу подешевшало на 7% — ціна впала з $5 500 до $5 119

З огляду на те, що у 2026 році надземні запаси золота оцінюють у 216 265 тонн, це падіння водночас спричинило приголомшливе скорочення «ринкової капіталізації» металу на $2,7 трлн.

Так, дорогоцінний метал оцінювали приблизно у $38,37 трлн, коли унція торгувалася по $5 500, а станом на момент написання матеріалу — $35,71 трлн.

Чому золото торгується як ризиковий актив

Мабуть, найцікавіше в останніх рухах золота — те, що воно почало поводитися як одні з найволатильніших ризикових активів. Зокрема, за той самий проміжок часу сумарна ринкова капіталізація криптовалют обвалилася більш ніж на $200 млрд, а оцінка Біткоїна (BTC) скоротилася приблизно на $110 млрд.

Така кореляція насторожує, адже дорогоцінні метали — насамперед золото та срібло — вважаються «тихою гаванню» і зазвичай слугують для інвесторів хеджем від різних ризиків.

Посилює цей новий зв’язок і те, що «сріблястий метал» також зазнав помітного обвалу 29 січня: ціна знизилася зі $120 за унцію до $101 за унцію.

Читайте також: Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

Загалом падіння, схоже, передусім зумовлене внутрішньою та міжнародною нестабільністю, епіцентром якої є США.

Усередині країни на ринок тиснуть і суперечка між головою ФРС Джеромом Пауеллом та президентом Дональдом Трампом, і зростання ймовірності нового шатдауну уряду наприкінці січня.

На міжнародній арені нарощування військової присутності США на тлі підозр щодо нового удару по Ірану посилило невизначеність, особливо через ризик того, що в разі війни може бути фактично перекрито критично важливий для глобальних постачань нафти водний шлях — Ормузьку протоку.

Чи досягло золото «межі ціни», чи це сигнал повного зламу системи

Хоча за таких умов від золота та срібла зазвичай очікували б зростання, можливо, вони поводяться як ризикові активи через те, що за короткий час встановили серію нових вражаючих історичних максимумів (ATH).

Водночас, як зазначають деякі спостерігачі, може знадобитися додаткова пильність: звичні торговельні парадигми могли зламатися, адже на ринку 2026 року — із подібними рухами акцій, золота, срібла, міді та часом криптовалют — такі явища трапляються рідко.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

Усі валюти стануть стейблкоїнами до 2030 року — співзасновник Tether

CEO Tether анонсував новий ШІ-проєкт компанії

За матеріалами finbold.com.