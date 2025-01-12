Віталік Бутерін розповів про ризики та можливості, повʼязані з ШІ

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін поділився своїми думками щодо ризиків і можливостей штучного інтелекту (ШІ). У серії дописів на платформі X він висловив як занепокоєння, так і оптимізм щодо потенціалу ШІ

З одного боку, Бутерін застеріг, що неконтрольований розвиток ШІ може призвести до створення «незалежного самовідтворюваного інтелектуального життя» — сценарію, який може позбавити людство влади над власним майбутнім. Він вважає це екзистенційною загрозою, якщо системи штучного інтелекту вийдуть з-під контролю.

Однак його бачення майбутнього ШІ є не лише похмурим. Віталік також підкреслив перспективи, які відкриває технологія, описуючи її як «меха-костюм для людського розуму» (від слова «mecha») — інструмент, здатний посилювати творчий потенціал і розумові здібності людини. Бутерін бачить у ШІ спосіб розкрити людський потенціал, а не замінити його.

Однією з ключових тем його дописів була концепція агентів AI — комп’ютерних програм, розроблених для автономного виконання завдань. Від простих чат-ботів до складних систем із довгостроковим плануванням — такі агенти мають величезний потенціал для трансформації взаємодії з цифровим світом.

AI done wrong is making new forms of independent self-replicating intelligent life AI done right is mecha suits for the human mind If we do the former without the latter, we risk permanent human disempowerment. If we do the latter, flourishing superinteligent human civilization — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 10, 2025

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Водночас Бутерін застеріг від ризиків, пов’язаних із погано спроєктованими системами ШІ.

Його висловлювання є внеском у триваючу дискусію про етику та розвиток штучного інтелекту. Він наголошує на важливості ретельного, орієнтованого на користувача підходу до розробки, підкреслюючи, що ШІ повинен посилювати людську автономію, а не витісняти її.

Зосереджуючи увагу на технологіях, які розширюють можливості людей, Бутерін переконаний, що ШІ здатен допомогти людству рухатися вперед, не забираючи у нього контроль.

Нагадаємо, що 20 грудня 2024 року система o3 від OpenAI набрала 85% у тесті ARC-AGI, що значно вище попереднього найкращого результату ШІ — 55% — і на рівні середнього людського показника. Вона також показала хороші результати у дуже складному математичному тесті.

Створення штучного загального інтелекту (ШЗІ) — це мета, яку ставлять перед собою всі провідні дослідницькі лабораторії. На перший погляд, OpenAI принаймні зробив значний крок до цієї мети.

Хоча скептицизм залишається, багато дослідників і розробників ШІ відчувають, що щось змінилося. Для багатьох перспектива ШЗІ тепер здається більш реальною, нагальною і близькою, ніж очікувалося.

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За матеріалами cryptotimes.io.