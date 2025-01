Віталік Бутерін розповів про ризики та можливості, повʼязані з ШІ

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін поділився своїми думками щодо ризиків і можливостей штучного інтелекту (ШІ). У серії дописів на платформі X він висловив як занепокоєння, так і оптимізм щодо потенціалу ШІ

З одного боку, Бутерін застеріг, що неконтрольований розвиток ШІ може призвести до створення «незалежного самовідтворюваного інтелектуального життя» — сценарію, який може позбавити людство влади над власним майбутнім. Він вважає це екзистенційною загрозою, якщо системи штучного інтелекту вийдуть з-під контролю.

Однак його бачення майбутнього ШІ є не лише похмурим. Віталік також підкреслив перспективи, які відкриває технологія, описуючи її як «меха-костюм для людського розуму» (від слова «mecha») — інструмент, здатний посилювати творчий потенціал і розумові здібності людини. Бутерін бачить у ШІ спосіб розкрити людський потенціал, а не замінити його.

Однією з ключових тем його дописів була концепція агентів AI — комп’ютерних програм, розроблених для автономного виконання завдань. Від простих чат-ботів до складних систем із довгостроковим плануванням — такі агенти мають величезний потенціал для трансформації взаємодії з цифровим світом.

AI done wrong is making new forms of independent self-replicating intelligent life

AI done right is mecha suits for the human mind

If we do the former without the latter, we risk permanent human disempowerment. If we do the latter, flourishing superinteligent human civilization

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 10, 2025