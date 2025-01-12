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Віталік Бутерін розповів про ризики та можливості, повʼязані з ШІ

12.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін поділився своїми думками щодо ризиків і можливостей штучного інтелекту (ШІ). У серії дописів на платформі X він висловив як занепокоєння, так і оптимізм щодо потенціалу ШІ

Віталік Бутерін розповів про ризики та можливості, повʼязані з ШІ

Віталік Бутерін розповів про ризики та можливості, повʼязані з ШІ Фото: youtube.com, freepik.com

З одного боку, Бутерін застеріг, що неконтрольований розвиток ШІ може призвести до створення «незалежного самовідтворюваного інтелектуального життя» — сценарію, який може позбавити людство влади над власним майбутнім. Він вважає це екзистенційною загрозою, якщо системи штучного інтелекту вийдуть з-під контролю.

Однак його бачення майбутнього ШІ є не лише похмурим. Віталік також підкреслив перспективи, які відкриває технологія, описуючи її як «меха-костюм для людського розуму» (від слова «mecha») — інструмент, здатний посилювати творчий потенціал і розумові здібності людини. Бутерін бачить у ШІ спосіб розкрити людський потенціал, а не замінити його.

Однією з ключових тем його дописів була концепція агентів AI — комп’ютерних програм, розроблених для автономного виконання завдань. Від простих чат-ботів до складних систем із довгостроковим плануванням — такі агенти мають величезний потенціал для трансформації взаємодії з цифровим світом.

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Водночас Бутерін застеріг від ризиків, пов’язаних із погано спроєктованими системами ШІ.

Його висловлювання є внеском у триваючу дискусію про етику та розвиток штучного інтелекту. Він наголошує на важливості ретельного, орієнтованого на користувача підходу до розробки, підкреслюючи, що ШІ повинен посилювати людську автономію, а не витісняти її.

Зосереджуючи увагу на технологіях, які розширюють можливості людей, Бутерін переконаний, що ШІ здатен допомогти людству рухатися вперед, не забираючи у нього контроль.

Нагадаємо, що 20 грудня 2024 року система o3 від OpenAI набрала 85% у тесті ARC-AGI, що значно вище попереднього найкращого результату ШІ — 55% — і на рівні середнього людського показника. Вона також показала хороші результати у дуже складному математичному тесті.

Створення штучного загального інтелекту (ШЗІ) — це мета, яку ставлять перед собою всі провідні дослідницькі лабораторії. На перший погляд, OpenAI принаймні зробив значний крок до цієї мети.

Хоча скептицизм залишається, багато дослідників і розробників ШІ відчувають, що щось змінилося. Для багатьох перспектива ШЗІ тепер здається більш реальною, нагальною і близькою, ніж очікувалося.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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