Хто став першою людиною в історії зі статками понад $800 млрд

Ілон Маск став першою в історії людиною зі статками понад $800 млрд після того, як його ракетобудівна компанія SpaceX придбала xAI — його компанію у сфері штучного інтелекту та соціальних медіа

Угода, яка оцінила об’єднану компанію в $1,25 трлн, збільшила статки Маска на $84 млрд — до рекордних $852 млрд.

До угоди Маск володів приблизно 42% у SpaceX, що оцінювалося у $336 млрд, на основі тендерної пропозиції, запущеної в грудні, яка оцінила приватну ракетобудівну компанію у $800 млрд. Він також мав приблизно 49% у xAI вартістю $122 млрд — на основі приватного раунду фінансування, який на початку цього місяця оцінив компанію у $250 млрд. Після злиття, яке оцінило SpaceX у $1 трлн, а xAI — у $250 млрд, Forbes вважає, що тепер Маск володіє 43% у спільній компанії вартістю $542 млрд.

Це робить SpaceX найбільш цінним активом Маска з великим відривом. Він також володіє 12% у Tesla, що оцінюється у $178 млрд, і має опціони на акції Tesla ще на $124 млрд.

Цікаве по темі: Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ

Це вже другий випадок менш ніж за рік, коли дві компанії Маска об’єднуються. Минулого березня Маск оголосив, що поєднав свою ШІ-компанію xAI та соцмережу X (раніше Twitter) в угоді, яка оцінила xAI у $80 млрд, а X — у $33 млрд (тобто майже рівно стільки, скільки Маск заплатив за Twitter у 2022 році, без урахування боргу). Те, що Маск у цих угодах одночасно виступає і покупцем, і продавцем, викликало питання щодо заявлених оцінок. Але тепер, коли всі ці компанії стали частиною SpaceX, яка, як очікується, проведе IPO пізніше цього року, незабаром вони опиняться під пильнішою увагою публічного ринку.

За останні чотири місяці Маск досяг одразу чотирьох великих «порогів» за статками. У жовтні він став першою людиною зі статками $500 млрд — після того, як акції Tesla різко зросли, а Маск залишив Department of Government Efficiency (DOGE) президента США Дональда Трампа, щоб зосередитися на виробнику електромобілів. 15 грудня Маск став першою людиною зі статками $600 млрд після того, як приватні інвестори оцінили SpaceX у $800 млрд — проти $400 млрд у серпні. Ще через чотири дні він став першою людиною зі статками $700 млрд після того, як Верховний суд Делаверу відновив його опціони на акції Tesla, які нижча інстанція анулювала у 2024 році.

Зараз Маск випереджає другу найбагатшу людину світу на рекордні $578 млрд — йдеться про співзасновника Google Ларрі Пейджа, чиї статки оцінюються у $281 млрд. Це означає, що Маску залишилося приблизно «пів Ларрі Пейджа» до статусу першого у світі трильйонера.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Маск прогнозує зникнення звичних грошей: що їх замінить

Ілон Маск запустив свою альтернативу Вікіпедії — Grokipedia

Сем Альтман планує створити конкурента Neuralink Ілона Маска

Джерело: Forbes.