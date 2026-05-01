Українці можуть отримати до ₴11 тис. допомоги: хто має право

Жителі кількох регіонів України можуть отримати додаткову фінансову допомогу від міжнародних фондів і благодійних організацій. Розмір виплат залежить від програми, але в окремих випадках сума сягає до 11 тис. грн на людину

У різних областях діють локальні ініціативи підтримки, які фінансуються не з держбюджету, а коштом донорів. Важливо, що ці виплати можна поєднувати з державною допомогою. Загалом станом на 2026 рік в Україні працює понад 20 таких програм.

Чернігівська область

У низці громад допомогу надає організація Acted. Програма передбачає виплати протягом шести місяців — загалом 10 800 грн, тобто 1 800 грн щомісяця на людину. Пріоритет мають багатодітні сім’ї, одинокі батьки, вагітні жінки, люди з інвалідністю, хронічними захворюваннями та особи віком 60+. Кошти виплачують на банківський рахунок або через Укрпошту.

Полтавська область

Тут доступні кілька варіантів підтримки. Зокрема, Карітас Полтава оплачує оренду житла до шести місяців для ВПО, людей з інвалідністю та сімей з дітьми. Окремо UNICEF надає одноразову допомогу до $400 сім’ям із дітьми, які постраждали від обстрілів. Звертатися потрібно до органів соцзахисту або місцевої влади.

Миколаївська область

Карітас Миколаїв виплачує 10 800 грн переселенцям із прифронтових територій, а також людям з інвалідністю чи хронічними захворюваннями. Оформлення відбувається офлайн у визначені години.

Дніпропетровська область

У Кам’янському можна отримати 10 800 грн, якщо дохід на людину не перевищує 8 422 грн. Заявки подають онлайн. Також у Покровській громаді фонд Право на захист надає аналогічну допомогу — по 1 800 грн щомісяця протягом пів року.

Одеська область

Тут програми відкриваються періодично. Серед доступних варіантів: допомога від Карітас Одеса (включно з оплатою оренди), виплати від UNHCR для ВПО, багатоцільова підтримка NRC, щомісячні виплати WFP у межах 1 200–3 000 грн та одноразова допомога від Червоного Хреста. Для оформлення зазвичай потрібно звертатися до ЦНАП або органів соцзахисту.

Державна підтримка

Окремо уряд передбачив виплати для дітей з інвалідністю підгрупи А у прифронтових регіонах. Йдеться про одноразову допомогу 6 500 грн у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях.

Кошти можна використати на будь-які потреби, зокрема підготовку до зими. Виплати надходитимуть автоматично одному з представників дитини на вже відкритий рахунок. Очікується, що програмою охоплять близько 9 тис. дітей.

