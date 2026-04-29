Безкоштовна реабілітація у 2026: хто може отримати допомогу

29.04.2026 14:30
Микола Деркач

Держава розширила доступ до безкоштовних засобів реабілітації — тепер їх можуть отримати не лише люди з інвалідністю. На тлі війни кількість тих, хто потребує такої підтримки, зростає, тому важливо знати, хто має право на допомогу та як її оформити

Сучасні реабілітаційні засоби значно полегшують життя — від базового пересування до комунікації та догляду. Йдеться не лише про протези чи крісла колісні, а й про широкий спектр допоміжних рішень, які держава може надати безкоштовно або компенсувати їхню вартість.

Хто має право на допомогу

Отримати засоби реабілітації можуть не тільки особи з інвалідністю та діти, а й військовослужбовці, учасники бойових дій, працівники, які постраждали під час виконання завдань у зоні бойових дій, а також цивільні, що зазнали поранень чи втратили свободу через війну.

Які засоби надає держава

Перелік допомоги значно ширший, ніж здається. Серед безкоштовних засобів:

  • протези, ортези, ортопедичне взуття;
  • крісла колісні, милиці, ходунки;
  • засоби догляду — спеціальні подушки, сидіння для душу, гігієнічні стільці;
  • меблі та обладнання — ліжка, матраци, поручні;
  • пристрої для орієнтації та спілкування, включно з мобільними телефонами.

Як отримати допомогу

Щоб оформити засоби реабілітації або компенсацію, потрібно подати заяву — це можна зробити через органи соцзахисту, ЦНАП, Фонд соціального захисту або місцеву раду. Важливо, що звернутися можна незалежно від місця реєстрації.

Після цього формується електронне направлення, і людина самостійно обирає виробника засобу. Це дає можливість отримати саме той варіант, який найбільше відповідає потребам.

Які документи потрібні

Базовий пакет включає паспорт, податковий номер, медичний висновок і документ, що підтверджує право на пільги. Для військових, постраждалих працівників і цивільних передбачені додаткові підтвердження — довідки про поранення або участь у бойових діях.

У підсумку система побудована так, щоб людина могла отримати необхідну допомогу максимально швидко. Але ключове — знати свої права та правильно подати заявку.

За матеріалами napensii.ua.

Akurateco banner
credit link image
