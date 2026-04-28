Деякі пенсіонери не отримають доплати: кого стосується

У 2026 році підхід до нарахування доплат окремим категоріям пенсіонерів став значно жорсткішим. Тепер самого факту проживання в певній зоні вже недостатньо — держава оцінює не лише поточний статус людини, а й її попередню «історію». Будь-які неточності в реєстрації або зміни місця проживання в минулі роки можуть призвести до втрати щомісячної надбавки, навіть якщо на сьогодні всі формальні критерії виконані

Цього року правила призначення доплат для непрацюючих пенсіонерів, які мешкають на територіях радіоактивного забруднення, були посилені. Для отримання таких виплат необхідно відповідати низці обов’язкових вимог.

Наявність офіційного статусу

Ключовою передумовою є наявність статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Без цього підтвердження право на доплату не розглядається.

«Історичний» зв’язок із територією

Однак одного лише статусу та факту проживання в зоні гарантованого добровільного відселення сьогодні недостатньо. Держава аналізує попередні періоди життя людини. Доплата передбачена виключно для непрацюючих пенсіонерів, які:

проживали або працювали на цій території станом на 26 квітня 1986 року;

або перебували там у період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Значення реєстрації місця проживання

Право на отримання виплат зберігається лише за умови безперервного проживання в межах відповідної зони. Якщо державні реєстри фіксують, що після 1 січня 1993 року особа хоча б тимчасово була зареєстрована за межами цієї території, доплата не призначається. Водночас зміна місця проживання в межах самої зони — наприклад, переїзд між населеними пунктами — не вважається порушенням.

Кому доплата не передбачена

Виплати не призначаються особам, які:

залишили зону після аварії 1986 року (самостійно або за направленням), а пізніше повернулися туди на постійне проживання;

вперше оселилися або офіційно зареєструвалися в цих населених пунктах уже після аварії, не маючи підтвердженого факту проживання там у період 1986–1993 років.

Підстави для припинення виплат

Нарахування доплати припиняється у випадках:

офіційного працевлаштування;

виїзду із зони та переїзду на постійне місце проживання в інший регіон.

Розмір доплати

Станом на 2026 рік щомісячна надбавка становить 2595 гривень. Перевірку права на отримання цих коштів здійснює Пенсійний фонд України, використовуючи дані державних реєстрів.

