Кому з українців підвищать пенсії у травні

У травні частина українських пенсіонерів відчує зміни у розмірі своїх виплат, однак підвищення торкнеться не всіх. У кого саме з’явиться право на доплати та які фактори впливають на їхній розмір

Вже скоро окремі категорії пенсіонерів отримають збільшені суми пенсій. Пояснюємо, хто саме може розраховувати на підвищення та на які суми йдеться.

Вікові надбавки до пенсії

У травні право на вікові доплати матимуть три групи пенсіонерів — ті, кому протягом квітня виповнилося 70, 75 або 80 років.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», встановлено такі максимальні розміри вікових надбавок:

з 70 років — до 300 гривень;

з 75 років — до 456 гривень;

з 80 років — до 570 гривень.

Важливо враховувати, що в перший місяць після досягнення відповідного віку доплата нараховується не за повний місяць, а пропорційно кількості днів, протягом яких особа вже досягла 70, 75 або 80 років.

Окрім цього, для отримання такої надбавки існує обмеження: розмір основної пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень.

Надбавка до пенсії після 65 років

Окремо передбачено доплату для пенсіонерів, яким виповнюється 65 років, за умови наявності необхідного страхового стажу — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Якщо розмір пенсії у таких осіб є нижчим за 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних (станом на зараз це 3200 гривень), держава призначає доплату. Вона дозволяє підвищити пенсію до зазначеного рівня, фактично «дотягуючи» її до мінімально гарантованої суми.

Нагадаємо, що в Україні для населення поки що зберігаються чинні тарифи на електроенергію. Водночас частина домогосподарств усе ще має змогу платити менше, але така можливість діятиме лише до завершення квітня.

Джерело: На пенсії.