Як оформити онлайн грошову компенсацію за «пакунок малюка»

Родини, у яких з’явилася дитина, мають можливість обрати грошову виплату замість отримання «пакунка малюка» у натуральній формі. Подати відповідну заяву можна дистанційно — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

Кому призначена компенсація та які умови слід врахувати

Батьки новонароджених можуть самостійно визначити формат допомоги: або отримати набір речей для немовляти, або оформити грошову компенсацію його вартості.

Водночас діє чітке обмеження за строками: звернення потрібно подати не пізніше ніж протягом 12 місяців із дати народження дитини. У разі пропуску цього терміну право на виплату втрачається.

Оформити заяву можна як особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАП або надіславши документи поштою, так і онлайн. Для дистанційного подання доступні портал «єМалятко» та вебпортал електронних послуг ПФУ.

Як подати заяву через інтернет: покроковий алгоритм

Щоб оформити компенсацію онлайн через портал Пенсійного фонду, потрібно виконати такі дії:

увійти до особистого кабінету, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП);

перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати категорію заяв на соціальні виплати;

знайти опцію «Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”»;

заповнити електронну форму, зазначивши особисті дані, інформацію про документи та місце проживання;

вказати спосіб отримання коштів через банк і внести реквізити спеціального рахунку у форматі IBAN;

додати відомості про дитину, а за необхідності — прикріпити сканкопії документів;

уважно перевірити всі внесені дані, підписати заяву електронним підписом і надіслати її до ПФУ.

У Пенсійному фонді звертають увагу, що всі поля, позначені зірочкою, є обов’язковими для заповнення і без них система не дозволить завершити подання заявки.

Як здійснюється виплата коштів

Компенсація перераховується на спеціальний банківський рахунок із визначеним режимом використання, відкритий в одному з уповноважених банків.

Стежити за станом розгляду поданої заяви можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ — у розділі «Мої звернення», де відображається актуальний статус опрацювання.

Джерело: РБК-Україна.