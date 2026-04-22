З 1 травня зміниться ціна на електроенергію для деяких українців

22.04.2026 13:00
Ольга Деркач

В Україні для населення поки що зберігаються чинні тарифи на електроенергію. Водночас частина домогосподарств усе ще має змогу платити менше, але така можливість діятиме лише до завершення квітня

Хто має право на нижчий тариф

Йдеться про споживачів, які офіційно використовують електроенергію для обігріву житла. До кінця опалювального сезону для них діє спеціальна ціна.

У межах цього періоду власники електроопалення оплачують електроенергію за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте пільга обмежена обсягом споживання — не більше ніж 2 000 кіловат-годин на місяць.

Якщо споживання не перевищує цей рівень, діє тариф 2,64 гривні. У разі перевищення — кожен додатковий кіловат-година коштує вже 4,32 гривні.

Що зміниться з 1 травня

Із початком травня ситуація зміниться. Завершення опалювального сезону означає скасування пільгових умов.

Для всіх побутових споживачів запровадять єдину ставку — 4,32 гривні за кіловат-годину. Обсяг використаної електроенергії більше не впливатиме на ціну — розрахунок здійснюватиметься виключно за показниками лічильника.

Читайте також: Чи обовʼязково пенсіонерам оцифровувати трудову книжку

Як платити менше після скасування пільг

Попри зростання витрат, можливість економії залишається. Один із варіантів — встановлення двозонного лічильника.

Такий пристрій дозволяє платити менше за електроенергію, спожиту в нічний час — лише 50% від стандартного тарифу.

У цьому випадку оплата розподіляється так:

  • з 7:00 до 23:00 — 4,32 гривні за кіловат-годину;
  • з 23:00 до 7:00 — 2,16 гривні за кіловат-годину.

За оцінками ДТЕК Київські електромережі, економія може становити:

  • близько 79 гривень при споживанні 200 кіловат-годин на місяць;
  • приблизно 198 гривень — при 500 кіловат-годинах;
  • до 317 гривень — при 800 кіловат-годинах.

Чим більше електроенергії використовується вночі, тим відчутнішою буде економія.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У кого з українців найвища пенсія: екснардеп отримує 246 тис. грн на місяць

Деякі пенсіонери можуть отримати більше 1000 грн надбавки

Скільки податку на доходи сплатили українці у 2026

Джерело: 24 Канал.

Новини по темі
Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла 22.04.2026

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла
Як оформити онлайн грошову компенсацію за «пакунок малюка» 22.04.2026

Як оформити онлайн грошову компенсацію за «пакунок малюка»
Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026 22.04.2026

Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026
Українці можуть отримати до €10 000 за повернення додому: огляд програм 22.04.2026

Українці можуть отримати до €10 000 за повернення додому: огляд програм
Скільки коштуватиме долар у травні: прогноз 22.04.2026

Скільки коштуватиме долар у травні: прогноз
Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

Вибір редакції
Всі
Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків
ТОП статей 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

 Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі
ТОП статей 17.04.2026

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

Останні новини
Сьогодні  21:00

Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини

 Сьогодні  20:20

PlayCity анулював ліцензію Cosmolot

 Сьогодні  19:40

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

 Сьогодні  19:00

Податкова стратегія України зміниться — Зеленський

 Сьогодні  17:40

Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026

 Сьогодні  17:00

Сонце може «вимкнутися» без попередження: пояснення вчених

 Сьогодні  16:20

Крипторинок стрімко відновлюється, додавши $64 млрд за день: причини

 Всі новини
