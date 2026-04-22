З 1 травня зміниться ціна на електроенергію для деяких українців

В Україні для населення поки що зберігаються чинні тарифи на електроенергію. Водночас частина домогосподарств усе ще має змогу платити менше, але така можливість діятиме лише до завершення квітня

Хто має право на нижчий тариф

Йдеться про споживачів, які офіційно використовують електроенергію для обігріву житла. До кінця опалювального сезону для них діє спеціальна ціна.

У межах цього періоду власники електроопалення оплачують електроенергію за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте пільга обмежена обсягом споживання — не більше ніж 2 000 кіловат-годин на місяць.

Якщо споживання не перевищує цей рівень, діє тариф 2,64 гривні. У разі перевищення — кожен додатковий кіловат-година коштує вже 4,32 гривні.

Що зміниться з 1 травня

Із початком травня ситуація зміниться. Завершення опалювального сезону означає скасування пільгових умов.

Для всіх побутових споживачів запровадять єдину ставку — 4,32 гривні за кіловат-годину. Обсяг використаної електроенергії більше не впливатиме на ціну — розрахунок здійснюватиметься виключно за показниками лічильника.

Читайте також: Чи обовʼязково пенсіонерам оцифровувати трудову книжку

Як платити менше після скасування пільг

Попри зростання витрат, можливість економії залишається. Один із варіантів — встановлення двозонного лічильника.

Такий пристрій дозволяє платити менше за електроенергію, спожиту в нічний час — лише 50% від стандартного тарифу.

У цьому випадку оплата розподіляється так:

з 7:00 до 23:00 — 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 — 2,16 гривні за кіловат-годину.

За оцінками ДТЕК Київські електромережі, економія може становити:

близько 79 гривень при споживанні 200 кіловат-годин на місяць;

приблизно 198 гривень — при 500 кіловат-годинах;

до 317 гривень — при 800 кіловат-годинах.

Чим більше електроенергії використовується вночі, тим відчутнішою буде економія.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У кого з українців найвища пенсія: екснардеп отримує 246 тис. грн на місяць

Деякі пенсіонери можуть отримати більше 1000 грн надбавки

Скільки податку на доходи сплатили українці у 2026

Джерело: 24 Канал.